O quarto é um dos principais e mais importantes cômodos da casa. É nele que podemos descansar e encontrar nosso refúgio íntimo. Logo, um décor assertivo é fundamental para realçar as boas qualidades que esse espaço pode nos proporcionar. Por isso, confira 8 dicas incríveis para decorar o quarto e deixá-lo aconchegante e cheio de estilo!

1. Atente-se as especificações do quarto

Antes de começar a decorar um quarto para adultos é importante atentar-se a algumas características primordiais, como o tamanho e o formato do espaço disponível. De acordo com a designer de interiores Larissa Santo, entender tais especificidades ajudará a garantir que os moradores consigam circular pelo ambiente. Já a arquiteta Júlia Guadix explica que alguns quesitos como privacidade, conforto e bem-estar auxiliam na rotina do morador e devem ser levados em consideração.

2. Escolha elementos decorativos que façam sentido para você

Para garantir um décor harmonioso para o quarto, é fundamental levar em consideração alguns cuidados, como a escolha dos elementos decorativos de forma geral. “Sempre falo para escolher coisas que façam sentido para a pessoa e que ela realmente goste, nunca escolher algo por estar na moda, senão vai passar um tempo e ela vai usar aquelas famosas palavras ‘eu enjoei’. Escolher tons neutros e móveis compatíveis com as medidas do ambiente é a fórmula do sucesso”, explica Larissa Santo. Confira alguns elementos que vão deixar o dormitório charmoso e aconchegante!

3. Opte por uma paleta de cores com tons neutros

A paleta de cores é um elemento muito importante para o décor de um dormitório. Isso porque, ao lado de outros itens da decoração, ela consegue realçar as qualidades do espaço, além de proporcionar boas sensações aos moradores. Por essas razões, a arquiteta Júlia Guadix recomenda sempre apostar em tons neutros, pois eles são capazes de transmitir sensações de conforto e tranquilidade.

4. Prefira iluminação com temperatura branco quente

Uma iluminação assertiva é capaz de oferecer diversos benefícios e, por isso, a escolha deve ser feita de maneira cautelosa. Júlia Guadix comenta que a luz mais indicada é a de temperatura branco quente (2700K a 3000K). Isso porque ela traz o conforto necessário para dormir bem.

5. Considere o posicionamento das luzes

O posicionamento das luzes dentro do dormitório é uma questão a ser pensada. “O ideal é ter uma iluminação na cabeceira da cama, que vai te servir como uma luz guia, caso precise durante a noite, ou até como uma luz de leitura. Uma luz geral para iluminar o quarto é o ideal para o dia a dia”, esclarece a designer de interiores Larissa Santo.

As plantas promovem uma atmosfera de vida renovada na decoração do quarto (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

6. Invista em plantas

As plantas também são bem-vindas na decoração do dormitório. “As plantinhas têm ganhado cada vez mais espaço dentro do quarto. Elas auxiliam na reconexão com a natureza e promovem uma atmosfera de vida renovada ao cômodo”, cita a arquiteta Júlia Guadix. A designer de interiores Larissa acrescenta que as plantas mais recomendadas para o dormitório são: hera, espada-de-são-jorge, avenca e suculentas.

6. Posicione os espelhos corretamente

Um item que, além de trazer praticidade à rotina do morador, também agrega um charme especial ao quarto é o espelho. Logo, saber qual escolher e como posicioná-lo dentro do espaço é fundamental. Larissa Santo recomenda optar por um espelho que seja de corpo inteiro.

“Isso te ajudará a se arrumar no dia a dia. Quando o quarto é pequeno, gosto de colocar os espelhos nas portas do armário para trazer profundidade ao ambiente, porém, caso fique de frente para a cama, pode acabar incomodando algumas pessoas. O espelho na cabeceira também fica lindo, porém, só tem efeito decorativo”, exemplifica.

7. Combine os tecidos e cores da roupa de cama

Para dar um toque ainda mais charmoso à cama e ao quarto inteiro, a escolha da roupa de cama deve ser bem analisada. Segundo Júlia Guadix, uma boa dica é combinar o lençol com os travesseiros, utilizando o mesmo tecido ou a mesma paleta de cores.

8. Utilize tapetes e almofadas

Para complementar o décor do quarto, alguns itens também podem estar presentes. A arquiteta Júlia Guadix e a designer de interiores Larissa Santo indicam inserir no ambiente elementos como tapetes, almofadas, mantas e quadros. Dessa maneira, é possível deixar o local mais aconchegante e com a cara do morador.