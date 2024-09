5 perguntas e respostas sobre alimentação para pets

Provavelmente você já ficou na dúvida sobre qual tipo de comida oferecer ao seu pet. “Será que devo dar ração ou posso oferecer comida para humanos? E se meu bichinho passar mal com algo que comeu?” Essas preocupações são comuns entre tutores de pets, especialmente quando se trata de garantir uma alimentação saudável e segura para nossos amigos de quatro patas. Afinal, uma alimentação adequada é a base para uma vida longa e feliz para os nossos companheiros.

A nutrição de cães e gatos é um tema que sempre gera discussões entre tutores de pets. Alguns acreditam que oferecer comida para seus animais é uma opção saudável, enquanto outros defendem o uso exclusivo de ração. Pensando nisso, Monique Rodrigues, veterinária e CEO da Clinicão (rede de clínicas veterinárias), esclarece as principais dúvidas sobre alimentação de pets. Confira:

1. Comida humana pode substituir a ração?

Segundo Monique Rodrigues, não é recomendado substituir a ração por comida humana de forma regular. As rações comerciais são formuladas especificamente para atender às demandas nutricionais dos pets, enquanto o sustento humano pode não fornecer todos os nutrientes essenciais que eles precisam para se manterem saudáveis.

2. Quais alimentos humanos são seguros?

Alguns alimentos humanos podem ser seguros em pequenas quantidades, como pedaços de frango cozidos sem temperos, cenouras, maçãs (sem sementes) e abóbora. No entanto, é importante evitar alimentos condimentados, com alto teor de gordura ou açúcar, e alimentos tóxicos como chocolate, uvas, cebolas e alho.

A comida humana não deve ultrapassar 10% da dieta diária dos animais de estimação (Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock)

3. Posso misturar ração com refeição humana para o meu pet?

Monique Rodrigues explica que, em alguns casos, é possível, porém com alguns cuidados. A veterinária explica que podemos adicionar pequenas quantidades de alimentos seguros, como pedaços de carne magra ou vegetais cozidos sem tempero, para tornar a ração mais palatável. No entanto, é importante garantir que a comida humana não ultrapasse 10% da dieta diária para evitar desequilíbrios nutricionais.

4. É melhor optar por ração ou por comida caseira?

As rações são formuladas para fornecer uma dieta equilibrada, atendendo a todas as necessidades nutricionais dos pets. Elas passam por rigorosos controles de qualidade e são enriquecidas com vitaminas e minerais específicos. Já uma dieta de comida caseira pode não garantir esses nutrientes essenciais, a menos que seja cuidadosamente planejada com a orientação de um veterinário.

5. Como garantir que meu cão tenha uma dieta equilibrada?

A melhor maneira de garantir uma dieta equilibrada é alimentar seu pet com uma ração de boa qualidade adequada à sua idade, porte e nível de atividade. Se optar por adicionar comida caseira, faça isso sob orientação de um veterinário para garantir que todas as condições nutricionais sejam atendidas.

Por Victoria Muzi