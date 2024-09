Veja os benefícios do cronograma capilar para os cabelos

Muito popular atualmente, o cronograma capilar é uma agenda de cuidados que tem o intuito de deixar os cabelos saudáveis, sedosos e fortes. Para identificar o melhor tratamento, é preciso observar as necessidades de cada fio. Nutrição, hidratação e reconstrução oferecem diferentes benefícios e podem ajudar a promover saúde para os diferentes tipos de cabelo.

A seguir, a esteticista Leila Michele explica quais são os primeiros passos para montar o cronograma capilar adequado para o seu tipo de cabelo. Confira!

Para que serve o cronograma capilar?

Segundo a especialista, alguns cuidados básicos favorecem a saúde dos fios, como não dormir com ele molhado, evitar o uso de secador e chapinha no dia a dia e usar protetor térmico, principalmente quando o cabelo ficar exposto ao sol, como na praia.

“Aliado a esses cuidados, temos o cronograma capilar, que são etapas de nutrição, hidratação e reconstrução dos fios. É importante frisar que a primeira etapa devolve nutrientes, a segunda repõe água e a terceira devolve a massa, a proteína e os aminoácidos que são perdidos depois de tratamentos químicos, como descoloração e alisamentos”, explica.

Antes de escolher o tratamento para o cabelo, é importante identificar as necessidades do fio (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Melhor tratamento para os fios

A escolha do melhor tratamento para os cabelos vai depender da necessidade de cada pessoa. O mais indicado é utilizar duas fases por semana. Contudo, alguns fios podem ficar satisfeitos com apenas uma etapa do tratamento por semana.

“É importante ter produto de cada etapa para fazer em casa e procurar ajuda de um profissional. Além disso, a etapa de nutrição é uma das mais queridas, porque devolve lipídios, deixando o cabelo mais alinhado”, comenta a esteticista. A hidratação repõe água e nutrientes perdidos no dia a dia devido à exposição ao sol, frio, poluição, fontes de calor como babyliss, secador e chapinha.

Necessidades do cabelo

Conforme explica Leila Michele, antes de iniciar qualquer cronograma é essencial que você avalie as necessidades do seu cabelo para não obter o efeito reverso. “É importante entender que as tabelas que informam os dias e horários podem ser perigosas e prejudicar o cabelo por causa do excesso de cuidados. Por isso, cada cabelo deve ser avaliado conforme a sua necessidade”, finaliza.

Por Millena Araujo