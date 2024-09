4 características do gato da raça balinês

O balinês é um gato que encanta pela sua graça e elegância, sendo frequentemente comparado aos dançarinos da ilha de Bali, que inspiraram o seu nome. Apesar da associação ao país asiático, essa raça é originária dos Estados Unidos, surgindo como uma variação de pelagem longa do siamês. Ele se destaca pela combinação de uma aparência refinada com uma personalidade carinhosa, o que o torna uma excelente escolha para quem busca um bichano para companhia. Abaixo, confira 4 características interessantes do gato da raça balinês!

1. Aparência física

O balinês é um gato de porte médio, pesando de 2,5 a 5 kg, com uma estrutura magra e graciosa que reflete a elegância de seus movimentos. Segundo a TICA (The International Cat Association), seu corpo é longilíneo e musculoso, com linhas alongadas. A pelagem é uma de suas características mais marcantes, sendo sedosa e fina, com uma cauda longa e peluda. Descendente do siamês, ele também apresenta olhos azuis marcantes e alguns pontos mais escuros, como orelhas, focinho, pernas, patas e cauda.

2. Temperamento e personalidade

O balinês é conhecido por seu temperamento extrovertido e afetuoso. Conforme descrito pela TICA, esse gato é extremamente sociável – inclusive com estranhos – e adora a companhia de seus tutores, seguindo-os por toda a casa e participando ativamente do dia a dia da família – exigindo bastante atenção dos humanos. Inclusive, ele é bastante vocal.

O gato balinês necessita de uma dieta rica em proteínas e com hidratação adequada (Imagem: Fazlyeva Kamilla | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e saúde

O balinês, como muitos gatos de raças puras, tem algumas necessidades específicas em relação à saúde. É importante que os tutores fiquem atentos à possível predisposição à amiloidose, uma condição genética, e ao estrabismo. Em termos de alimentação, ele necessita de uma dieta rica em proteínas e com hidratação adequada, sendo recomendável a oferta de alimentos úmidos para ajudar na saúde renal e evitar problemas no trato urinário. Além disso, é essencial o acompanhamento veterinário para garantir a saúde e o bem-estar do animal.

4. Educação e socialização

Ele é um gato extremamente inteligente e ágil, o que facilita o treinamento e a socialização. Responde bem a atividades que envolvem desafios mentais, como brinquedos interativos e até mesmo treinos de obediência, como andar na coleira e brincar de buscar objetos. De acordo com a TICA, essa raça se adapta bem a lares com crianças e outros animais, desde que feita uma socialização adequada desde filhote.