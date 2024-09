Veja os sintomas que indicam inflamação no intestino

O papel do intestino implica na digestão e absorção de nutrientes essenciais para o organismo. Após a ingestão dos alimentos, o intestino delgado é responsável por quebrar as partículas alimentares em nutrientes menores, como aminoácidos, açúcares simples e ácidos graxos, que são então absorvidos para a corrente sanguínea. O intestino grosso, por sua vez, reabsorve água e sais minerais, formando as fezes que serão eliminadas. Além disso, o intestino contém uma vasta comunidade de microbiota, que contribui para a digestão, síntese de vitaminas e proteção contra patógenos.

Um intestino saudável ajuda a manter o sistema imunológico eficiente, já que grande parte das células imunes do corpo está localizada na mucosa intestinal. Distúrbios intestinais podem também afetar o bem-estar mental, visto que o intestino e o cérebro estão interligados por meio do eixo intestino-cérebro. Portanto, garantir um funcionamento adequado do intestino é essencial para o equilíbrio nutricional, imunológico e psicológico do organismo. Mas, o que acontece com o corpo quando o intestino não funciona bem?

O que causa a inflamação no intestino?

O termo “intestino inflamado” refere-se à inflamação das paredes intestinais, que pode ocorrer em diferentes partes do trato gastrointestinal. Essa inflamação pode causar uma série de sintomas desconfortáveis e, se não tratada, pode levar a complicações graves. Dor abdominal e cólicas, diarreia frequente e, em alguns casos, com sangue ou muco, perda de apetite e perda de peso sem explicação, fadiga e sensação geral de mal-estar, além de náuseas e vômitos, em casos graves.

Marcelo Martins, médico e professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que “entre as causas mais comuns estão as infecções bacterianas, virais ou parasitárias, além das intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose, ao glúten e reações alérgicas a certos alimentos. É valido destacar as doenças inflamatórias intestinais, como Doença de Crohn e colite ulcerativa, que causam inflamação crônica no trato gastrointestinal. O uso excessivo de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) também pode irritar o revestimento intestinal. Já a síndrome do intestino irritável pode causar sintomas semelhantes, embora não haja inflamação visível”, detalha o especialista.

Uma das opções de tratamento para o intestino inflamado é o uso de medicamentos (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

Tratamento para o intestino inflamado

Quanto ao tratamento, o médico Marcelo Martins esclarece que a definição do método feita por um especialista médico depende da causa subjacente e pode incluir:

Medicamentos: anti-inflamatórios, imunossupressores e antibióticos, conforme a condição diagnosticada.

anti-inflamatórios, imunossupressores e antibióticos, conforme a condição diagnosticada. Dieta: ajustes alimentares para evitar alimentos que causam irritação e inflamação, com acompanhamento de um nutricionista.

para evitar alimentos que causam irritação e inflamação, com acompanhamento de um nutricionista. Suplementos nutricionais: para compensar deficiências nutricionais causadas pela inflamação.

para compensar deficiências nutricionais causadas pela inflamação. Mudanças no estilo de vida: incluindo técnicas de manejo do estresse e prática regular de exercícios físicos.

incluindo técnicas de manejo do estresse e prática regular de exercícios físicos. Tratamento médico avançado: em casos graves, pode ser necessário tratamento cirúrgico ou terapias mais específicas.

Por Camila Crepaldi