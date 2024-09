5 receitas de vitaminas funcionais para os dias quentes

Durante os dias quentes, é importante manter o corpo hidratado, por isso o consumo de frutas é tão recomendado para ajudar na ingestão de líquidos saudáveis. Uma forma de fazer isso de maneira fácil, gostosa e refrescante é consumindo vitaminas. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios de mais de uma fruta em uma única bebida. A seguir, confira 5 receitas de vitaminas funcionais!

Vitamina digestiva de abacaxi com maçã

Ingredientes

1 maçã

2 fatias de abacaxi

Folhas de hortelã a gosto

400 ml de leite de aveia

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a maçã, retire as sementes e pique-a em pedaços pequenos. Corte as fatias de abacaxi em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã, o abacaxi, o leite de aveia e o gelo até obter uma bebida homogênea. Enfeite a vitamina com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Vitamina funcional de manga com abacate

Ingredientes

1 manga

1/2 abacate

1 colher de sopa de sementes de chia

400 ml de leite de soja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque a manga e o abacate e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a manga, o abacate, a chia, o leite de soja e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina antioxidante (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

Vitamina de kiwi, maçã verde e espinafre

Ingredientes

2 kiwis

1 maçã verde

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

Suco de 1 limão

3 folhas de hortelã

1 colher de sopa de sementes de chia

500 ml de leite de soja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque os kiwis e a maçã e corte-os em pedaços pequenos. No liquidificador, bata a maçã, os kiwis e o leite de soja por 3 minutos. Adicione o suco de limão, o espinafre, as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de melancia com limão

Ingredientes

2 fatias de melancia

Suco de 1 limão

150 ml de leite de coco

4 cubos de gelo

Modo de preparo

Retire as sementes da melancia e bata a fruta no liquidificador junto com o suco de limão, o leite de coco e o gelo até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com cacau e aveia

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de aveia

200 ml de leite soja

4 cubos de gelo

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma vitamina homogênea. Sirva em seguida.