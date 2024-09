7 saladas detox para ajudar a emagrecer

Além de ajudarem a eliminar peso de maneira saudável, as saladas detox fornecem nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Elas auxiliam quem deseja ter um cardápio leve, nutritivo e saudável. Isso porque as folhas e os vegetais são ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino. A seguir, confira 7 receitas de saladas detox simples e deliciosas para incluir no sua dieta e ajudar a emagrecer!

Salada detox fortificante

Ingredientes

Floretes de 1 pé de couve-flor

1 brócolis

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Suco de 1 limão

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, as cenouras e a couve-flor e cubra com água. Coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até as cenouras ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os ingredientes para um recipiente. Espere esfriar e tempere com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Salada para eliminar toxinas

Ingredientes

1 repolho branco picado

1 tomate sem sementes picado

1 pé de alface-americana picado

1 beterraba descascada e ralada

descascada e ralada Suco de 1 limão

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o repolho, o tomate, as folhas de alface picadas e a beterraba. Misture e tempere com o suco de limão, sal e azeite. Sirva em seguida.

Salada para desinchar

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve fatiada finamente

1/2 xícara de chá de abacaxi em cubos

em cubos 1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, massageie a couve com o suco de limão e uma pitada de sal até que ela amoleça. Adicione o abacaxi e a semente de linhaça. Tempere com azeite e misture bem antes de servir.

Salada para aumentar a imunidade

Ingredientes

2 xícaras de chá de rúcula

1 manga cortada em cubos

1 cenoura ralada

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 laranja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a rúcula, a manga e a cenoura. Em uma tigela separada, faça o molho com o suco de laranja, azeite, gengibre ralado, sal e pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture bem antes de servir.

Salada anti-inflamatória

Ingredientes

1/2 repolho fatiado

6 rabanetes com casca fatiados

1 xícara de chá de folhas de espinafre cortadas

cortadas 1/2 colher de sopa de gengibre ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o rabanete, o repolho e o espinafre e misture bem. Tempere com sal, azeite e pimenta-do-reino. Acrescente o gengibre, misture e sirva em seguida.

Salada para auxiliar o sistema digestivo (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

Salada para auxiliar o sistema digestivo

Ingredientes

1 beterraba descascada e cortada em meia-lua

Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua

cortada em meia-lua 1 cebola-roxa descascada e fatiada

1 pé de alface-crespa

Suco de 2 limões

1 xícara de chá de gergelim branco

Sal, pimenta-do-reino moída, ramos de endro e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a beterraba, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Após, desligue o fogo, escorra a água e descasque e corte a beterraba em meia-lua. Reserve. Em um recipiente, coloque a polpa de abacate e tempere com sal, pimenta-do-reino, limão e azeite e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a beterraba, a cebola, os ramos de endro, a polpa do abacate e misture. Tempere com sal e azeite e salpique com gergelim. Sirva em seguida.

Salada para aumentar a saciedade

Ingredientes

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 tomate sem sementes cortado em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 pimentão amarelo picado

50 g de berinjela descascada e cortada em cubos

1/2 abobrinha descascada e picada

Sal, azeite, vinagre e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o pimentão e refogue até dourar. Adicione o grão-de-bico, a cenoura, o tomate, a berinjela e a abobrinha e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e tempere com sal, vinagre e salsa. Sirva em seguida.