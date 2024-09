6 dicas fundamentais para pintar as paredes

Pintar a casa é uma ótima opção para renovar a decoração de maneira econômica e prática. Apesar de existirem profissionais que realizam esse tipo de serviço, é totalmente possível fazê-lo sozinho. Contudo, alguns cuidados são essenciais para evitar dores de cabeça e ter um bom resultado.

Por isso, confira algumas sugestões de Argemiro Sanches, gerente de marketing das Tintas Eucatex, e Yohan Luis, pintor e especialista da empresa.

1. Itens além da tinta

A tinta é um item essencial para quem deseja pintar a casa, mas não é o único. Para que a pintura seja bem executada, algumas ferramentas são bastante importantes. “No caso da pintura de paredes, será necessário utilizar: lixa para regularização da superfície, pano para retirar o pó após o lixamento, bandeja de pintura, rolo, pincel, espátula para misturar a tinta, fita crepe para isolar cantos e batentes de portas e janelas, além da tinta”, aconselham Argemiro Sanches e Yohan Luis.

2. Cuidados com a tinta

Além de escolher uma tinta que se adeque às necessidades do morador e do local em que será aplicada, é preciso ter alguns cuidados com o produto. “Para que a tinta atenda a todos os atributos destacados na embalagem, bem como às expectativas quanto ao resultado, é muito importante que o manuseio seja feito da maneira correta”, dizem os especialistas.

O manuseio da tinta deve ser feito de forma correta (Imagem: kitzcorner | Shutterstock)

3. Manuseio da tinta

De acordo com os profissionais, ao abrir a lata de tinta é preciso misturar bem o produto. “Depois de homogeneizar deve-se separar uma parte para fazer a diluição, seguindo as recomendações da embalagem, que podem variar de acordo com cada produto. Misture bem novamente e, a partir daí, a tinta está pronta para ser utilizada”, afirmam. Caso contrário, o resultado da pintura pode ser prejudicado.

4. Proteção e segurança

Além de escolher as ferramentas e manusear a tinta corretamente, é crucial adotar medidas de proteção e segurança durante o processo de pintura. Use roupas velhas ou um avental para evitar manchas e proteja o chão e os móveis com lonas ou plásticos para evitar respingos. Utilize luvas para proteger suas mãos e uma máscara para evitar a inalação de vapores, especialmente em áreas mal ventiladas. Óculos de proteção também podem ser úteis para proteger os olhos de possíveis respingos de tinta.

5. Cuidados pós-pintura

Após pintar, limpe as ferramentas imediatamente. Para tintas à base de água, use água morna e sabão; para tintas à base de óleo, use solventes apropriados. Feche bem as latas de tinta e armazene-as em local fresco e seco. É também muito importante manter o ambiente bem ventilado durante e após a pintura para garantir que a tinta seque corretamente.

6. Guarde a tinta que sobrar

Se sobrar tinta após a pintura, é possível guardá-la para utilizar depois. Porém, segundo os profissionais, o produto sofrerá algumas perdas nas características originais devido ao contato com bactérias que ficam no ar. “Se optar por guardar, armazene apenas a tinta que não foi diluída em sua própria lata e utilize uma garrafa limpa para guardar a tinta diluída”, explicam. Além disso, é importante lembrar de fechar bem o recipiente.