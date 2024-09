10 classes gramaticais e como utilizá-las nas provas

O conhecimento sobre classes gramaticais é constantemente cobrado em questões de vestibulares, Enem e concursos. Além disso, também é essencial na hora de escrever uma boa redação. Por isso, entendê-las é extremamente importante. De acordo com o estudo morfológico, as palavras podem ser organizadas em 10 classes gramaticais distintas. Confira abaixo quais são elas:

Variáveis

1. Substantivo: designa os seres

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): o menino, a menina, os meninos, as meninas.

Atenção aos substantivos próprios, que designam seres em particular: João, José, Maria. Eles também podem aparecer como substantivos comuns, que designam seres em geral. Exemplo: Ele é um joão-ninguém.

2. Adjetivo: caracteriza os seres (substantivos)

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): menino bonito, menina bonita, meninos bonitos, meninas bonitas.

3. Artigo: especifica ou generaliza os seres (substantivos)

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): o menino, umas meninas.

4. Numeral: indica números

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): um, dois, quíntuplo, sétimos, sétimas.

5. Pronome: substitui ou modifica substantivos

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): eles, elas, aquele, aquelas.

6. Verbo: localiza acontecimentos, fatos, no tempo

Variações: número (singular e plural), pessoa (1ª, 2ª, 3ª), tempo (presente, pretérito, futuro) e modo (indicativo, subjuntivo, imperativo): amo (verbo amar – 1ª pessoa do singular do presente do indicativo).

Compreender as classes gramaticais ajuda a aumentar as notas em vestibulares e concursos públicos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Invariáveis

1. Advérbio

Caracteriza o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Exemplo: chegou atrasado.

2. Preposição

Relaciona uma palavra à outra. Exemplo: cadeira para descanso.

3. Conjunção

Relaciona uma oração à outra. Exemplo: Alice saiu, mas não tem hora para voltar.

4. Interjeição

Exprime sentimento repentino. Exemplo: viva! Mais um trabalho de Norma!

Por Tao Consult com colaboração do Prof. Dermes