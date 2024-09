5 receitas saudáveis e refrescantes para o dia a dia

Em dias quentes e secos, a tendência é deixar a alimentação equilibrada de lado para aliviar o calor com opções mais geladas, como bebidas refrescantes, sorvetes e smoothies. No entanto, fazer refeições saudáveis deve ser um hábito constante.

De acordo com Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up (foodtech brasileira de comida saudável), comer bem, principalmente em períodos de temperaturas extremas, impacta diretamente na produção de energia e na sensação de bem-estar.

“Uma das melhores alternativas em dias de alta temperatura é apostar nos alimentos que auxiliam na redução do calor, como saladas, proteínas leves, frutas frescas, sopas frias e congelados saudáveis. Também é importante lembrar sempre de reforçar a hidratação e evitar o consumo de alimentos pesados, ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar”, explica.

Pensando nisso, a profissional ensina 5 receitas fáceis e leves, aliando nutrição e refrescância em cada prato. Confira!

Salada caesar

Ingredientes

Salada

1 alface-romana higienizada e rasgada em pedaços

1 xícara de chá de croûtons

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 peitos de frango grelhados e cortados em tiras

Molho

1/2 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque a alface-romana, os croûtons, o queijo parmesão e as tiras de frango e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ingredientes do molho e, com a ajuda de um garfo, mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Wrap de legumes e húmus

Ingredientes

4 tortilhas

1 xícara de chá de homus

1 xícara de chá de pepino descascado e cortado em tiras

descascado e cortado em tiras 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de folhas verdes higienizadas (rúcula, alface, espinafre)

1 tomate sem sementes e cortado em tiras

1 abacate descascado e fatiado

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque as tortilhas e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, espalhe uma camada de homus em cada uma das tortilhas. Após, distribua de forma uniforme o pepino, a cenoura, as folhas verdes, o tomate e o abacate sobre os discos. Tempere com sal e azeite. Dobre as bordas das tortilhas para dentro e enrole. Corte ao meio, na diagonal, e sirva em seguida.

Salada com frango grelhado

Ingredientes

Salada

2 peitos de frango, temperados, grelhados e cortados em tiras

4 xícaras de chá de folhas verdes variadas (alface, rúcula, espinafre)

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã

1/4 de xícara de chá de manjericão

1 xícara de chá de morango fatiado

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de queijo feta picado

1/4 de xícara de chá de nozes torradas

torradas 1 abacate descascado e cortado em fatias

Molho

3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas verdes, a hortelã e o manjericão e misture. Acrescente os morangos, o pepino, o queijo feta, as nozes e o abacate e o frango sobre as folhas e reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do molho e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Sorvete de abacaxi com limão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Sorvete de abacaxi com limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi descascado, picado e congelado

descascado, picado e congelado 1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de xilitol

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o leite de coco e o xilitol e bata até obter uma consistência cremosa e suave. Adicione o suco de limão e bata novamente para incorporar. Transfira o sorvete para um recipiente hermético e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Salada de quinoa colorida

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa branca

branca 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

1/2 beterraba descascada e ralada

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/4 de cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a beterraba. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio. Ferva por 18 minutos e desligue o fogo. Escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o brócolis, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe por 1 minuto e desligue o fogo. Com a ajuda de uma escumadeira, retire os floretes da panela e mergulhe-os em um recipiente com água e gelo para interromper o cozimento. Em um recipiente grande, coloque a salsinha, a cebola, o sal, o azeite e o suco de limão e mexa para incorporar. Junte a quinoa, a beterraba e os brócolis e misture. Sirva em seguida.

Por Juliana Oliveira