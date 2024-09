5 alimentos que atrapalham o processo de emagrecimento

Atualmente, é comum as pessoas desejarem manter a boa forma e a saúde do corpo. No entanto, certos hábitos alimentares podem dificultar essa jornada e impactar negativamente o organismo, contribuindo para o surgimento de doenças e a redução da qualidade de vida. A exemplo disso estão os fast foods, procurados como uma alternativa rápida e prática para o dia a dia, mas responsáveis por aumentar a ingestão de açúcares, conservantes e calorias. A seguir, veja outros alimentos que podem atrapalhar o emagrecimento!

1. Cereais refinados

Alimentos como arroz branco, macarrão e pão não integral possuem um nível maior de carboidratos que, se ingeridos em grande quantidade, podem gerar o aumento de peso. “Eles atrapalham o processo de emagrecimento, pois são absorvidos rapidamente, aumentando o nível de açúcar no sangue e estimulando a produção de insulina, resultando assim no excesso de açúcar para a célula de gordura”, diz a nutricionista Maria Clara Moreno, que completa: “em excesso, os carboidratos refinados podem piorar o metabolismo, aumentar o risco de diabetes, obesidade e esteatose hepática”.

2. Embutidos

Os embutidos como linguiça, salsicha e presunto são ricos em sódio, gordura e conservantes, que são inimigos da saúde corporal. “Os embutidos contêm uma grande quantidade de calorias, gordura saturada, aditivos artificiais e açúcares adicionados, além de ter uma baixa quantidade de nutrientes essenciais, os tornando alimentos nada nutritivos para os consumidores”, alerta a especialista.

Maria Clara Moreno ainda ressalta que esses condimentos “são compostos por produtos químicos que são convertidos em gordura e, ainda, são ricos em nitrato, trazendo riscos à saúde como doenças cardiovasculares, pulmonares, diabetes, câncer, entre outras”.

É importante cuidado ao consumir laticínios com alto teor de gordura (Imagem: itor | Shutterstock)

3. Laticínios com alto teor de gordura

Alimentos como leite integral e margarina tem um alto teor de gordura saturada; seu consumo em excesso pode causar níveis altos de colesterol e entupimento de artérias. “Esses derivados têm altas quantidades de calorias e gordura saturada, fazendo aumentar os índices de colesterol ‘ruim’ no sangue, gerando placas de gordura nas artérias, fígado e gordura visceral”, explica a profissional.

4. Bebidas alcoólicas

O álcool afeta o metabolismo aumentando a perda de água, além de ser alto em calorias, resultando no aumento de peso. “As bebidas geram uma alteração da enzima AMPK, que ajuda no metabolismo das gorduras, resultando em uma queima menor pelo fígado”, explica a nutricionista.

O consumo de bebidas alcoólicas também pode afetar a saúde de outras maneiras. “O seu consumo interfere também na metabolização da glicose, podendo gerar uma hipoglicemia, além de provocar desidratação derivada da inibição do hormônio responsável por controlar a quantidade de água eliminada pelo corpo”, ressalta Maria Clara Moreno.

5. Temperos não naturais

Temperos artificiais como maionese, amaciantes de carnes e molhos para saladas possuem um alto teor de sódio e glutamato monossódico (realçador de sabor), que a longo prazo podem transmitir impulsos nervosos no organismo. “Esses temperos aumentam o processo de inflamação, fazendo com que o colesterol ‘ruim’ aumente e o ‘bom’ abaixe, prejudicando toda a fisiologia do corpo”, finaliza a especialista em nutrição.

Por Higor Vicente