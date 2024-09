6 drinks com cachaça para fazer em casa

Em 13 de setembro é celebrado o Dia da Cachaça. A data é uma homenagem a liberação da cachaça para comercialização e fabricação no Brasil em 1661, mas também representa um marco histórico. Isso porque, antes disso, houve uma revolta popular no Rio de Janeiro (chamada de ‘Revolta da Cachaça’) que durou quase um ano, em decorrência do aumento de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente.

A bebida é tão apreciada pelos brasileiros que, inclusive, há uma legislação específica para ela. Parte do Decreto 6871/2009, art. 53, define como: “Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil […]”. Ou seja, está mais que claro que a cachaça é um símbolo nacional. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de drinks para você preparar em casa. Confira!

Caipirinha de cachaça e limão

Ingredientes

40 ml de cachaça

1 1/2 colher de chá de açúcar ​

​ 1 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque o limão, corte ao meio, retire o talo e corte em fatias finas. Reserve. Em um copo, coloque o açúcar e o limão e amasse bem. Adicione a cachaça e as pedras de gelo e misture para incorporar. Sirva em seguida.

Batida de paçoca

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 ml de cachaça

150 g de paçoca

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a paçoca e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a bebida para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Raspadinha de melancia

Ingredientes

5 fatias de melancia descascadas, sem sementes e picadas

descascadas, sem sementes e picadas 395 g de leite condensado

Gelo picado e cachaça a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, o leite condensado e a cachaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, em um copo, coloque o gelo picado e cubra com a bebida. Sirva em seguida.

Bombeirinho (Imagem: Rodion Kutsaiev | Shutterstock)

Bombeirinho

Ingredientes

5 ml de suco de limão​

40 ml de cachaça

Xarope de groselha e gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo, coloque o suco de limão, a cachaça e o xarope de groselha e misture. Acrescente o gelo e sirva em seguida.

Coquetel de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó

300 ml de cachaça

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e o creme de leite e bata por 1 minuto. Sem desligar, aos poucos, adicione a cachaça e bata até incorporar. Distribua a bebida em dois copos, coloque gelo e sirva em seguida.

Drink de cachaça com açaí

Ingredientes

2 colheres de sopa de polpa de açaí

1/4 xícara de chá de suco de laranja

2 colheres de sopa de açúcar

Gelo e cachaça a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o suco de laranja, o açúcar e a cachaça e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a bebida em copos e coloque gelo. Sirva em seguida.