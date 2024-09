5 receitas surpreendentes com contrafilé para o almoço

O contrafilé é uma excelente escolha para diversas receitas devido à sua maciez e sabor marcante, que resultam da quantidade equilibrada de gordura entremeada na carne. Essa característica proporciona uma textura suculenta e um gosto rico. Além disso, sua versatilidade permite que seja utilizado em diferentes pratos. A facilidade de preparo e a rapidez no cozimento fazem do contrafilé uma opção prática para o dia a dia, garantindo refeições saborosas.

Veja, abaixo, 5 receitas surpreendentes com contrafilé!

Contrafilé à parmegiana

Ingredientes

Bife

4 bifes de contrafilé

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

500 g de molho de tomate

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

200 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Molho

Aqueça o azeite em uma panela, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar. Reserve.

Bife

Em uma tigela, tempere os bifes de contrafilé com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Passe cada bife na farinha de trigo, nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca, garantindo que fiquem bem cobertos. Aqueça o óleo em uma frigideira, em fogo médio, e frite os bifes empanados até ficarem dourados e crocantes.

Montagem

Coloque os bifes fritos em uma forma. Cubra com uma boa quantidade de molho de tomate. Adicione as fatias de muçarela e polvilhe com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e levemente dourado. Sirva em seguida.

Contrafilé com crosta de ervas e parmesão

Ingredientes

4 bifes de contrafilé

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

fresco picado 1 colher de sopa de tomilho fresco picado

1 colher de sopa de salsinha picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o parmesão ralado, a farinha de rosca, o alecrim, o tomilho, a salsinha, o alho picado e a manteiga derretida. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outra tigela, tempere os bifes de contrafilé com sal e pimenta-do-reino.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe os bifes até o ponto desejado. Coloque os bifes grelhados em uma assadeira e cubra com a mistura de ervas e parmesão, pressionando levemente para que a crosta fixe bem na carne. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 5 a 7 minutos, ou até que a crosta esteja dourada e crocante. Retire os bifes do forno e sirva em seguida.

Contrafilé com cebola caramelizada

Ingredientes

4 bifes de contrafilé

3 cebolas cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga e o azeite em fogo médio. Adicione as cebolas fatiadas e cozinhe lentamente, mexendo ocasionalmente, até que elas fiquem douradas e macias. Adicione o açúcar mascavo e o vinagre balsâmico, misturando bem. Cozinhe por mais 5 minutos até as cebolas caramelizarem e ficarem com uma cor intensa. Reserve.

Em uma tigela, tempere os bifes de contrafilé com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe os bifes até o ponto desejado. Retire e deixe descansar por 2 minutos antes de servir. Coloque os bifes de contrafilé grelhados no prato e cubra com uma generosa porção de cebola caramelizada.

Carpaccio de contrafilé (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Carpaccio de contrafilé

Ingredientes

400 g de contrafilé

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

50 g de queijo parmesão em lascas

2 xícaras de chá de rúcula

Modo de preparo

Coloque o contrafilé no congelador por 30 minutos. Após esse tempo, com uma faca bem afiada, fatie o contrafilé em lâminas extremamente finas. Disponha as fatias de contrafilé em um prato grande, espalhando-as de forma uniforme. Regue as fatias com o suco de limão e o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Adicione lascas do queijo parmesão ralado e as folhas de rúcula. Sirva em seguida.

Contrafilé ao molho de cogumelo

Ingredientes

4 bifes de contrafilé

250 g de cogumelo shitake

shitake 1 colher de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os bifes de contrafilé com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grande com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os bifes até o ponto desejado. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga, em fogo médio, e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os cogumelos fatiados e refogue até que fiquem macios e soltem a água. Despeje o vinho branco e deixe reduzir até o álcool evaporar. Acrescente o creme de leite e misture bem. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os bifes de contrafilé no prato e regue com o molho de cogumelo. Sirva em seguida.