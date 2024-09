6 dicas de decoração para a primeira casa

A decoração para a primeira casa costuma ser uma tarefa emocionante, afinal, ela tem a função de deixar o seu novo lar com a sua identidade, confortável e aconchegante. Por isso, veja a seguir seis dicas para criar do zero ambientes confortáveis e que reflitam a sua personalidade ou da sua família.

1. Decore sem gastar muito dinheiro

É totalmente possível ter ambientes bem decorados e não gastar muito dinheiro. Segundo Ana Viana, do escritório de decoração Buji, atualmente é possível encontrar objetos interessantes e com preços bastante atrativos em grandes lojas de decoração ou, até mesmo, na internet.

Além disso, é possível criar ambientes aconchegantes e práticos com elementos simples. “Uma nova pintura já é capaz de mudar a cara do ambiente. Pode apostar ainda em plantas; novos pontos de iluminação, com luminárias de mesa ou piso; itens de decoração, como almofadas e quadros. Quanto aos móveis, as prateleiras são uma boa opção econômica”, lista a arquiteta e urbanista Jéssica Ruy.

2. Escolha bem os objetos

Antes de adquirir um objeto de decoração, Jéssica Ruy recomenda pensar se ele compõe harmonicamente com o que já existe no ambiente e se faz sentido para você. Além disso, não é necessário comprar todos os itens decorativos de uma vez só. “Às vezes, é interessante também ir complementando a decoração com o passar do tempo, com objetos que tenham alguma história significativa para você”, acrescenta a profissional.

Escolha os elementos para a sua casa com cuidado (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

3. Priorize alguns móveis e eletrodomésticos

Mobiliar a casa é uma das primeiras necessidades quando você muda de lar ou vai morar sozinho pela primeira vez. Contudo, nem sempre o dinheiro é suficiente para comprar todos os itens de uma só vez. Por isso, priorizar alguns móveis e eletrodomésticos pode ser a solução. Segundo as profissionais Jéssica Ruy e Ana Viana, deve-se optar por fogão, geladeira, máquina de lavar roupas e cama. No entanto, essa lista costuma sofrer alterações, dependendo do perfil do morador.

4. Aposte na organização prática

Invista em itens que facilitem a organização diária, como prateleiras suspensas, cestos decorativos e ganchos. Esses detalhes não só ajudam a manter tudo no lugar, como também dão um toque estiloso à decoração.

5. Cuidados antes da comprar móveis e eletrodomésticos

Antes de comprar móveis e eletrodomésticos, deve-se tomar alguns cuidados. “Quanto aos móveis, é imprescindível se certificar das medidas tanto para dentro do ambiente como para chegar até lá. Ou seja: cabe no elevador do prédio ou passa pela escada?”, aponta Jéssica Ruy.

Já para os eletrodomésticos, é fundamental “verificar a voltagem e a amperagem antes da compra; pesquisar as funcionalidades dos modelos disponíveis, melhor custo-benefício que atenda às suas necessidades; e pesquisar reclamações relacionadas a um determinado produto”, lista a arquiteta e urbanista.

6. Crie uma atmosfera aconchegante com iluminação

A iluminação se trata de um dos aspectos mais importantes para definir o clima de um ambiente. Para uma atmosfera mais acolhedora e relaxante, priorize luzes quentes e indiretas, como luminárias de mesa, abajures e fitas de LED. Em áreas como a sala de estar e o quarto, essas fontes de luz trazem uma sensação de conforto e tranquilidade.

Para ambientes funcionais, como a cozinha ou o home office, luzes mais claras e diretas podem ajudar a manter a concentração e garantir visibilidade adequada. Uma dica importante é ter fontes de luz ajustáveis ou com dimmers, que permitem controlar a intensidade da iluminação conforme a necessidade ou o momento do dia.