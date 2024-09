Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde

A poluição do ar e as condições climáticas atuais no Brasil têm um impacto significativo na saúde, principalmente a respiratória e cardiovascular. No entanto, uma alimentação adequada pode ajudar reduzir um pouco esses efeitos prejudiciais.

De acordo com a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga e especialista em emagrecimento, o organismo é constantemente exposto a partículas poluentes, como metais pesados e substâncias tóxicas, que podem provocar estresse oxidativo nas células, em que os radicais livres danificam as estruturas celulares, contribuindo para uma série de problemas de saúde.

Alimentos contra a poluição

Existem alguns alimentos ricos em antioxidantes que têm o poder de neutralizar os radicais livres, atuando como um verdadeiro escudo. “Entre os alimentos mais indicados, estão frutas cítricas, como laranja e limão, que são fontes de vitamina C, conhecida por sua forte ação antioxidante. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordos (salmão, sardinha) e sementes de chia e linhaça, pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, comuns em quem vive exposto a altos níveis de poluição”, diz a médica.

Inclusive, conforme a Dra. Ana Luisa Vilela, esses alimentos atuam como anti-inflamatórios naturais, ajudando a proteger o sistema cardiovascular e a melhorar a função pulmonar. Sem esquecer da importância da hidratação, a médica alerta que se manter hidratado é essencial para ajudar o corpo a eliminar toxinas pela urina. “Além de água, o consumo de chás naturais, como chá verde, pode ser benéfico por conter catequinas, que também possuem ação antioxidante”, afirma.

O consumo de brócolis ajuda o corpo a se desintoxicar (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Brócolis como aliado

Uma dica curiosa e pouco conhecida é o poder do brócolis. “Por ser rico em sulforafano, uma substância que auxilia o organismo a eliminar poluentes e toxinas, o brócolis estimula enzimas que ajudam o corpo a se desintoxicar, o que é especialmente útil para quem vive em grandes centros urbanos”, explica médica.

Importância da dieta equilibrada

Por fim, a Dra. Ana Luisa reforça a necessidade de uma dieta equilibrada, rica em fibras, frutas, verduras e gorduras boas, para manter o sistema imunológico forte e o corpo mais preparado para lidar com os impactos da poluição. “Já que não podemos evitar completamente a poluição, é essencial fortalecer nosso organismo por meio de escolhas alimentares inteligentes e protetoras”, conclui.

Por Mayra Barreto Cinel