5 receitas práticas com filé de frango para o jantar

O filé de frango se trata de um dos ingredientes mais versáteis da cozinha e permite inúmeras combinações. Rico em proteínas e com baixo teor de gordura, ele é perfeito para quem busca um jantar nutritivo sem abrir mão do sabor. Se você procura sugestões práticas para incluir esse alimento no seu cardápio, confira as receitas a seguir e torne seu jantar mais saboroso!

Penne cremoso com frango

Ingredientes

300 g de penne

2 peitos de frango

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

200 ml de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o penne até ficar al dente. Escorra e reserve. Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio-alto. Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Doure na frigideira por cerca de 5-7 minutos. Retire o frango da frigideira, corte em cubos e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o alho e a cebola picados e refogue, em fogo médio, até dourar. Adicione o creme de leite fresco e mexa suavemente até começar a engrossar, por cerca de 2 minutos. Acrescente o queijo parmesão e misture até que ele derreta e incorpore ao molho. Se o molho estiver muito espesso, adicione o leite aos poucos para ajustar a consistência até que fique cremosa, mas ainda líquida o suficiente para envolver toda a massa.

Volte o frango para a frigideira com o molho cremoso e misture. Adicione o penne cozido e misture tudo até que a massa esteja completamente coberta pelo molho. Prove e ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Sirva em seguida com o manjericão.

Filé de frango com abacate e ovo de codorna

Ingredientes

1 peito de frango

1/2 abacate fatiado

4 ovos de codorna

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/4 de xícara de nozes picadas

1 colher de chá de sementes de gergelim

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de suco de limão

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e grelhe o frango em fogo médio-alto por 5-6 minutos de cada lado, até que esteja cozido e dourado. Após, retire o frango da frigideira e fatie em tiras finas. Reserve.

Coloque os ovos de codorna em uma panela pequena com água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, cozinhe por 4 minutos. Escorra os ovos e coloque-os em água fria. Descasque e corte-os ao meio. Em uma tigela grande, disponha as folhas de espinafre como base. Coloque as fatias de abacate ao lado das folhas de espinafre. Acrescente os ovos de codorna e as nozes. Adicione as fatias de frango grelhado por cima.

Regue a salada com azeite de oliva e suco de limão. Polvilhe as sementes de gergelim por cima do frango e do abacate e sirva.

Peito de frango recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

2 peitos de frango

100 g de ricota

1 xícara de chá de folhas de espinafre

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de suco de limão

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça água em fogo médio e, quando estiver fervendo, adicione as folhas de espinafre. Cozinhe por 2 a 3 minutos, até que murchem. Retire o espinafre da água e escorra bem, pressionando com uma colher para remover o excesso de líquido. Pique o espinafre cozido finamente.

Em uma tigela, misture o espinafre, a ricota, a salsinha e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture bem. Com uma faca afiada, faça um corte lateral profundo nos peitos de frango, formando um bolso, sem os separar completamente. Tempere os peitos de frango por fora e dentro do bolso com sal e pimenta-do-reino.

Com uma colher, recheie os bolsos dos peitos de frango com a mistura da ricota e espinafre. Pressione levemente para que o recheio fique bem distribuído e compacto dentro do frango. Aqueça uma frigideira grande com o azeite de oliva em fogo médio-alto. Adicione os peitos de frango recheados e doure-os por cerca de 4-5 minutos de cada lado, até que estejam dourados por fora.

Se preferir, finalize o cozimento no forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos, até que o frango esteja completamente cozido por dentro. Retire os peitos de frango da frigideira e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

Frango teriyaki ao estilo brasileiro (Imagem: Ika Rahma H | Shutterstock)

Frango teriyaki ao estilo brasileiro

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em pedaços pequenos

1 cebola cortada em tiras finas

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 dente de alho picado

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande com o azeite de oliva em fogo médio-alto. Adicione os cubos de frango e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, virando-os ocasionalmente até que estejam dourados e cozidos por dentro. Retire o frango da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o molho de soja, o açúcar mascavo, o vinagre de maçã, o mel, o gengibre e o alho. Mexa até dissolver o açúcar. Cozinhe até que o molho comece a ferver. Dilua o amido de milho nas 2 colheres de sopa de água e adicione à frigideira, mexendo bem para engrossar o molho.

Assim que o molho começar a engrossar e ganhar consistência, adicione o frango de volta à frigideira. Misture, adicione as tiras de cebola e cozinhe por mais 2-3 minutos, até que a cebola esteja ligeiramente macia. Sirva em seguida.

Gratinado de couve-flor com filé de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

Floretes de 1 couve-flor

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino em um recipiente. Em seguida, em fogo médio, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande e doure os cubos de frango por cerca de 5-7 minutos, até que fiquem cozidos por dentro. Reserve. Em uma panela com água, cozinhe os floretes de couve-flor em fogo médio até que fiquem macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Na mesma água, cozinhe as rodelas de cenoura por 3 minutos. Escorra e reserve.

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a abobrinha até que fiquem levemente macios. Em um refratário grande, distribua os floretes de couve-flor, a cenoura e a abobrinha. Adicione os cubos de frango por cima dos vegetais.

Em uma tigela, misture o creme de leite fresco, o leite, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje essa mistura sobre o frango e os legumes no refratário. Cubra tudo com o queijo muçarela ralado. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Retire do forno e sirva quente.