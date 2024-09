7 curiosidades impressionantes sobre os elefantes

Os elefantes, com suas trombas longas e grandes presas, são os maiores animais terrestres existentes. Conhecidos por terem um temperamento gentil, eles cativam corações e despertam a admiração de muitos, especialmente por sua inteligência, que tem sido objeto de estudo há séculos e ainda fornece ideias valiosas sobre o comportamento animal.

A seguir, confira 7 curiosidades sobre os elefantes!

1. Existem três espécies

Atualmente, existem três espécies de elefantes reconhecidas, são elas: o elefante-africano-da-savana (Loxodonta africana), o elefante-africano-da-floresta (Loxodonta cyclotis) e o elefante-asiático (Elephas maximus). Todas elas fazem parte da ordem Proboscidea (ordem de mamíferos placentários) e da família Elephantidae. O que difere elas são os seus aspectos físicos, enquanto os elefantes africanos são maiores e de pele acinzentada, os asiáticos são cobertos por uma camada de pelo marrom avermelhado e tem orelhas menores.

2. Suas presas são dentes

As presas dos elefantes, também chamadas de “marfins”, são, na verdade, os seus dentes. Elas começam a crescer, geralmente, a partir dos 2 anos e continuam a aumentar ao longo da vida do animal. Compostas por dentina, osso, cemento e esmalte, tal como outros dentes, elas podem atingir até 350 cm de comprimento e são constantemente alvo de caçadores, o que tem mudado a genética dos animais.

Segundo um estudo publicado na revista científica Science, de tanto serem caçados, as novas gerações dos elefantes-africanos estão nascendo sem presas. O artigo mostra que a guerra civil em Moçambique, entre 1977 e 1992 – financiada principalmente pela caça –, causou aumento de 33% no nascimento de fêmeas sem presa. Os dados foram obtidos a partir de imagens do Parque Nacional da Gorongosa, gravadas antes do conflito.

3. Tem pele grossa

Que os elefantes têm a pele naturalmente grossa e com rachaduras é de conhecimento popular, mas poucos sabem o porquê disso. Um estudo publicado na revista Nature Communication atribui esse aspecto físico à sobrevivência do animal.

A pesquisa indica que as rachaduras são resultado do estresse sofrido pela pele durante os movimentos do animal e semelhante à ictiose que atinge os humanos (uma doença que deixa a pele seca a ponto de descamar). Enquanto nos humanos esse aspecto é preocupante, nos elefantes é uma vantagem evolutiva, já que, conforme o estudo, fornece ao animal meios para se manter refrescado, graças a camada de papilas localizadas embaixo da pele grossa.

4. Suas trombas são musculosas

A tromba dos elefantes é uma fusão entre o nariz e o lábio superior. Ela serve para uma variedade de funções, como respirar, cheirar, tocar objetos, pegar alimentos, beber água e até se comunicar. Tudo isso só é possível graças a cerca de 40 mil músculos que compõem essa estrutura, proporcionando uma força extraordinária e grande precisão.

Os elefantes conseguem encontrar água a quilômetros de distância (Imagem: SketchStudio9090 | Shutterstock)

5. Encontram água a quilômetros

Graças ao seu olfato extremamente aguçado, com cerca de cinco vezes mais genes relacionados ao olfato do que os humanos, conforme publicado pela National Geographic, os elefantes podem detectar água a quilômetros de distância. Essa habilidade é vital, especialmente em regiões áridas, como savanas e desertos, onde a água é escassa.

Em condições como essas, é comum os elefantes se banharem em lama, e essa prática vai além de uma simples brincadeira. Na verdade, eles fazem isso para se protegerem dos raios ultravioleta, pois a lama retida na pele ajuda a manter os animais hidratados e livres de parasitas. Além disso, esse banho regula a temperatura corporal, o que é extremamente benéfico, já que esses mamíferos não suam.

6. Possuem o maior cérebro entre os terrestres

O cérebro de um elefante adulto pode pesar entre 4 e 5 kg, o que contribui para sua elevada capacidade cognitiva e emocional. Eles são capazes de reconhecer amigos, resolver problemas, usar ferramentas e até demonstrar empatia, especialmente com outros elefantes. Não é à toa que são considerados um dos animais mais inteligentes do mundo.

7. A sua gestação é uma das mais longas já conhecidas

As fêmeas têm o período gestacional mais longo entre os mamíferos, durando cerca de 22 meses. Isso permite o desenvolvimento adequado do filhote, que nasce pesando entre 90 e 120 kg e já relativamente bem desenvolvido. Além disso, garante que o filhote tenha grandes chances de sobrevivência logo após o nascimento, dado a complexidade física e neurológica dos elefantes.