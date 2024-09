4 características do gato da raça ocicat

O ocicat é um gato que, apesar de sua aparência exótica e selvagem, foi desenvolvido inteiramente por meio de raças domésticas. Originado nos Estados Unidos em 1964, ele é resultado de um cruzamento acidental entre um siamês e um abissínio, com a intenção inicial de criar um felino com as marcações pontuais deste segundo.

O nome “ocicat” foi inspirado na semelhança visual com o ocelote – também conhecido como jaguatirica –, um felino selvagem, embora não haja nenhuma ligação genética entre as espécies. A raça foi oficialmente reconhecida pela The International Cat Association (TICA) em 1986.

Abaixo, confira 4 características interessantes do gato da raça ocicat!

1. Aparência física

Esse gato de porte médio a grande possui uma musculatura bem desenvolvida e um corpo ágil e elegante. O destaque da sua aparência está em seu padrão de pelagem manchada, que se assemelha ao de um ocelote. De acordo com a TICA, a pelagem pode ser encontrada em várias cores, incluindo chocolate, prata, canela e azul. Os olhos desse bichano são grandes, de formato amendoado, e podem ter diferentes tons.

2. Temperamento e personalidade

O ocicat é um gato de personalidade extremamente amigável e sociável. Conforme descrito pela TICA, eles são conhecidos por seu comportamento extrovertido e amoroso, demonstrando grande afeto por seus tutores e até por estranhos.

É um felino ativo e curioso, que gosta de estar no centro das atenções e participa ativamente das atividades da casa. Sua inteligência elevada permite que seja treinado para realizar truques, como buscar objetos, e é conhecido por exibir comportamentos semelhantes aos dos cães, como seguir comandos verbais.

É importante que o gato ocicat tenha uma alimentação de alta qualidade (Imagem: Katerina_Klimovc | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

É importante que este gato seja alimentado com ração de alta qualidade e conforme a recomendação do médico-veterinário. Além disso, é fundamental que o ocicat tenha sempre acesso à água fresca e limpa, mantendo o recipiente de água afastado do local de alimentação para incentivar o consumo. A raça é geralmente saudável, mas visitas anuais ao veterinário são recomendadas para garantir que as vacinas e exames de rotina estejam em dia.

4. Educação e socialização

A socialização do ocicat é naturalmente facilitada por sua natureza extrovertida e afetuosa. Ele se adapta bem a lares com outros animais, desde que suas energias sejam compatíveis. Por ser um gato inteligente, responde bem ao treinamento e pode aprender comandos com facilidade. Além disso, é importante oferecer estímulos mentais e físicos para que ele se mantenha ativo e feliz, evitando comportamentos indesejados.