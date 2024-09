5 receitas vegetarianas com berinjela

Quando se fala em refeições vegetarianas, a berinjela é uma das estrelas mais saborosas e completas. Com sua textura única e capacidade de absorver temperos, ela transforma as refeições. Se está à procura de alternativas para seu dia a dia, confira estas cinco receitas que trazem o melhor deste vegetal para sua mesa. Prepare-se para se deliciar com estas opções incríveis!

Rolinhos de berinjela recheados com tofu

Ingredientes

2 berinjelas

200 g de tofu firme

firme 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha e manjericão)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento, cerca de 0,5 cm de espessura. Pincele as fatias com azeite de oliva dos dois lados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, grelhe as fatias de berinjela em uma frigideira quente, em fogo médio, por cerca de 2-3 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e macias. Reserve.

Em um processador de alimentos, coloque o tofu, o alho, o suco de limão, o azeite de oliva e as ervas frescas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e processe até obter uma mistura cremosa e homogênea. Coloque uma colher de sopa do recheio de tofu sobre uma extremidade de cada fatia de berinjela grelhada. Enrole delicadamente até formar os rolinhos e prenda com um palito, se necessário. Repita o processo com todas as fatias. Disponha os rolinhos de berinjela em um prato e sirva.

Curry de grão-de-bico com berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 tomate picado

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

400 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os cubos de berinjela em uma assadeira, regue com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Adicione o alho, o pimentão e o tomate, e refogue por mais 3 minutos. Acrescente o curry , o cominho e a cúrcuma e misture bem.

Adicione o grão-de-bico cozido e a berinjela assada à panela, misturando bem para incorporar os sabores. Despeje o leite de coco e cozinhe por 10 a 15 minutos em fogo baixo, até que o curry engrosse levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão. Sirva em seguida.

Berinjela assada com couve crocante e pinhão

Ingredientes

2 berinjelas

5 folhas de couve fatiadas finamente

2 colheres de sopa de pinhão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e faça cortes superficiais na polpa em formato de losangos, sem atingir a casca. Tempere as metades com sal, pimenta-do-reino e regue com uma colher de sopa de azeite. Disponha as berinjelas em uma assadeira, com a polpa voltada para cima, e asse em forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos.

Enquanto as berinjelas estão assando, aqueça uma frigideira com uma colher de sopa de azeite, em fogo médio, e adicione o alho picado. Refogue até dourar. Adicione a couve fatiada, tempere com uma pitada de sal e cominho e refogue por 3 a 5 minutos, até que fique levemente crocante. Reserve.

Em uma frigideira pequena, torre o pinhão em fogo médio, mexendo sempre para não queimar, até que fique dourado e soltando aroma. Reserve. Retire as berinjelas do forno e distribua a couve refogada sobre cada metade. Polvilhe o pinhão torrado por cima e finalize com suco de limão. Sirva em seguida.

Bolinhos de berinjela (Imagem: IriGri | Shutterstock)

Bolinhos de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de salsinha picada

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em fogo médio, cozinhe os cubos de berinjela em uma panela com água fervente e uma pitada de sal por aproximadamente 10 minutos. Escorra bem e amasse-os levemente com um garfo para retirar o excesso de água. Em uma frigideira, aqueça o azeite, em fogo médio, e refogue o alho até dourar. Em seguida, adicione a berinjela amassada e os temperos e mexa bem.

Desligue o fogo e acrescente a farinha de grão-de-bico e a salsinha picada, misturando até obter uma massa que seja possível modelar. Se necessário, adicione mais farinha de grão-de-bico para dar ponto. Com as mãos, forme pequenas bolinhas com a massa. Passe cada bolinho na farinha de rosca, pressionando levemente para que a farinha grude bem.

Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e frite os bolinhos até que fiquem dourados e crocantes. Retire-os com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo.

Pizza de vegetais

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

300 ml de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Molho

200 ml de molho de tomate

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Cobertura

1 berinjela cortada em fatias finas

1 abobrinha cortada em rodelas

150 g de cogumelo portobello fatiado

portobello fatiado 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

Azeite de oliva para regar

Folhas de manjericão para finalizar

Orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a água morna e o azeite de oliva, misturando até formar uma massa homogênea. Sove a massa por cerca de 10 minutos em uma superfície limpa, até que fique macia e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 1 hora. Em seguida, em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Após a massa crescer, abra-a com a ajuda de um rolo, formando um círculo de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Coloque a massa aberta em uma assadeira para pizza e espalhe o molho de tomate uniformemente sobre ela. Após, em uma frigideira com um fio de azeite, em fogo médio, grelhe as fatias de berinjela e abobrinha até dourarem levemente dos dois lados. Reserve. Sobre o molho, distribua a berinjela, a abobrinha, o cogumelo e o pimentão. Regue com um fio de azeite, polvilhe orégano e pimenta-do-reino.

Leve a pizza ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 15-20 minutos, retire do forno e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva em seguida.