Veja a importância do matizador para os cabelos ruivos

Do mais acobreado ao vermelho intenso, não faltam inspirações para quem deseja ficar ruiva. No VMA (Video Music Awards) 2024, por exemplo, as celebridades Chappell Roan, Halsey, Justina Valentine e Flo Milli se destacaram pela beleza de seus cabelos, tornando-se referência no estilo e ditando as novas tendências da temporada.

Antes de roubar a cena com seu novo visual, no entanto, saiba que sua rotina de beleza vai precisar de novos cuidados, como o uso de matizadores. Isso porque esse produto pode te ajudar a vencer todos os processos oxidativos causados pela poluição, pelo mar, pela piscina e pelas ferramentas de calor, mantendo a coloração protegida.

“O matizador é importante para corrigir, neutralizar, realçar a cor e dar brilho ao cabelo. Por isso, é essencial repor aminoácidos e proteínas, pois repara o fio danificado e quebradiço, além de atuar como protetor térmico e filtro UV vegetal”, diz a farmacêutica Simone Melo, coordenadora da área de pesquisa e desenvolvimento da Magic Color.

Além do uso do matizador, é importante manter os cuidados com os cabelos (Imagem: BigPixel Photo | Shutterstock)



Benefícios do matizador

O matizador também ajuda o cabelo a ficar mais forte, menos quebradiço e saudável depois da mudança da cor. Como se trata de um produto específico para cada coloração, após a lavagem com shampoo, é necessário aplicar o matizador puro ou misturado em máscara branca.

Para Danilo Herbert, hair stylist, o matizador é uma etapa importante para prolongar a durabilidade da cor. “O cabelo ruivo requer um cuidado especial, pois, sem os produtos certos, a tendência é o desbotamento e o ressecamento do fio. Isso significa que é essencial acrescentar matizadores e shampoos para cabelos coloridos na rotina”, afirma.

Como utilizar?

Existem matizadores para todo tipo de ruivo; por isso, é importante pesquisar para não errar o tom. Ao usar, dilua uma medida do produto para uma de máscara diluidora.

Por Caroline Cristina