7 dicas para cuidar da saúde bucal dos pets

O bem-estar dos pets está diretamente relacionado aos cuidados que seus tutores dedicam à saúde bucal deles. Segundo o veterinário Thiago Henrique Carvalho De Souza, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera de Itabuna, a falta de higiene oral em cães e gatos pode levar a uma série de complicações, desde mau hálito até doenças mais graves. Além disso, pode causar dor, dificuldade para se alimentar e até infecções.

Manter a boca do pet saudável pode prevenir doenças que afetam órgãos vitais, como o coração e os rins. “Cuidar da saúde bucal do animal é um processo contínuo que requer uma combinação de práticas […] Com isso, o tutor pode garantir dentes e gengivas saudáveis, prevenir doenças e proporcionar uma vida mais longa e confortável ao seu pet”, explica Thiago Henrique Carvalho De Souza.

A seguir, o especialista elenca 8 dicas essenciais para você cuidar da saúde bucal dos pets. Confira:

1. Escovação regular

Utilize escovas de dente específicas para pets, que são menores e mais macias, e pastas feitas para animais, pois produtos humanos contêm substâncias nocivas. Comece a escovação gradualmente, familiarizando seu pet. No início, utilize apenas o dedo ou uma gaze para esfregar suavemente os dentes antes de introduzir a escova e a pasta.

2. Consultas regulares ao veterinário

Leve seu pet ao veterinário com frequência para avaliações dentárias. Os profissionais podem realizar limpezas mais profundas e identificar problemas que não são facilmente visíveis. Dependendo da condição bucal do animal, uma limpeza profissional para remoção do tártaro pode ser necessária.

3. Alimentos e brinquedos

Ofereça alimentos que auxiliem na limpeza dental e brinquedos que incentivem a mastigação. Existem petiscos e rações específicas que ajudam na remoção do acúmulo de placa e tártaro, contribuindo para dentes mais limpos. Escolha materiais seguros, duráveis e apropriados para o porte do seu animal.

Oferecer ração seca ao pet diminui o risco de acúmulo de placa bacteriana nos dentes (Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock)

4. Alimentação adequada

A ração seca é preferível à ração úmida quando se trata de saúde dental, pois sua textura ajuda a diminuir o acúmulo de placa bacteriana nos dentes. Evite oferecer alimentos açucarados ou ricos em amido, pois eles podem favorecer o desenvolvimento de placa bacteriana e tártaro.

5. Suplementos bucais

Existem soluções que podem ser adicionadas à água do seu pet, ajudando a reduzir a formação de placas e a melhorar o hálito. Consulte o veterinário para escolher a opção mais adequada.

6. Enxaguantes e géis bucais

Produtos como géis ou sprays antibacterianos podem ser aplicados diretamente nos dentes e gengivas do animal, auxiliando na prevenção de doenças periodontais.

7. Raspagem do tártaro ou tartarectomia

Se o seu pet já apresenta acúmulo de tártaro, pode ser necessária uma raspagem profissional. Esse procedimento, realizado pelo veterinário sob anestesia, proporciona uma limpeza mais profunda da boca do animal.

