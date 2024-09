5 receitas fit com frango para fazer no forno

Com a correria do dia a dia, manter uma alimentação saudável pode ser desafiador. Porém, com algumas receitas práticas e nutritivas, é possível preparar refeições deliciosas que ajudam a perder peso de forma equilibrada. Uma ótima opção é o frango assado, uma proteína magra que pode ser combinada com diversos legumes. Para tornar a rotina mais fácil e saborosa, confira 5 receitas fit de frango no forno que você pode preparar sem complicação.

Frango com abobrinha e batata

Ingredientes

4 filés de frango

1 batata com casca cortada em meia-lua

2 xícaras de chá de abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque a batata e as abobrinhas e regue com metade do azeite. Após, disponha os filés de frango, as batatas e as abobrinhas em uma assadeira e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida com a rúcula.

Frango com batata-doce e couve-flor

Ingredientes

4 filés de frango

2 xícaras de chá de batata-doce descascadas e cortadas em cubos

2 xícaras de chá de couve-flor em floretes

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque a batata-doce, a couve-flor e metade do azeite e mexa para incorporar. Após, em uma assadeira, coloque os filés de frango e os legumes e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de mandioca com frango

Ingredientes

300 g de mandioca descascada e cozida

descascada e cozida 3 ovos

3 colheres de sopa de farinha de amêndoas

300 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca e tempere com sal. Adicione 2 ovos e a farinha de amêndoas e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com um pouco de frango desfiado e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e empane os bolinhos, passando no restante do ovo e na farinha de linhaça. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

4 peitos de frango cortados em pedaços grandes

cortados em pedaços grandes 2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma assadeira e reserve. Em outro recipiente, coloque os floretes de brócolis e metade do azeite, mexa para incorporar e disponha na assadeira com o frango. Regue com o restante do azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango moído

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e bata até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.