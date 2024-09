5 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia

Sentir-se cansado durante o dia é mais comum do que se imagina, especialmente com a correria da rotina. Para combater essa falta de energia de forma saudável, as vitaminas caseiras são uma excelente opção. Ricas em nutrientes e fáceis de preparar, elas fornecem a dose extra de disposição de que o corpo precisa para enfrentar o dia com mais vitalidade.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de vitaminas energéticas simples e saborosas que você pode fazer em casa!

Vitamina de abacate com leite em pó

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

4 colheres de sopa de leite em pó

2 xícaras de chá de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva.

Vitamina de açaí com guaraná e whey protein

Ingredientes

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 200 g de açaí com guaraná orgânico

1 xícara de chá de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com café

Ingredientes

1/2 banana descascada e picada

descascada e picada 1 colher de chá de café solúvel em pó

1 colher de sopa de flocos de aveia

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com amêndoas (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)

Vitamina de morango com amêndoas

Ingredientes

200 ml de leite de amêndoas

100 g de morangos picados e congelados

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 colher de sopa de amêndoas laminadas

Granola caseira para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes, exceto a granola, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida com a granola.

Vitamina de goji berry

Ingredientes

1 xícara de chá de suco de goji berry

1 xícara de chá de framboesa congelada

1/4 de xícara de chá de leite em pó

1 colher de sopa de goji berry seco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.