6 dicas para criar uma rotina de sono saudável para os bebês

O sono dos bebês se trata de uma das principais preocupações dos pais nos primeiros meses de vida. À medida que a criança cresce, as necessidades de sono mudam drasticamente, exigindo atenção e ajustes por parte dos cuidadores. Nesse cenário, entender essas variações é essencial para garantir noites mais calmas, não apenas para o bebê, mas também para toda a família.

Fases do sono dos bebês

Especialistas apontam que o sono do bebê se desenvolve em diferentes fases ao longo dos primeiros meses de vida. Recém-nascidos podem dormir até 17 horas por dia, mas com ciclos curtos, regulados principalmente pela necessidade de alimentação e conforto. Esse padrão, no entanto, muda rapidamente conforme a criança se desenvolve neurologicamente.

Segundo a consultora materno-infantil e especialista no sono do bebê Eliana Dias, entender as fases do desenvolvimento é essencial para auxiliar os pais na criação de um ciclo de descanso adequado. “O conhecimento das capacidades e necessidades do bebê em cada mês, até os 6 meses de vida, é fundamental. A rotina de sono existe desde o nascimento, e a mãe deve observar o que é padrão e o que foge dos bons hábitos, conduzindo adequadamente”, revela.

Desafios da fase de “regressão do sono”

Um dos momentos mais desafiadores se refere ao período de 4 meses, frequentemente chamado “regressão do sono”. Para muitos pais, essa fase pode parecer uma interrupção repentina no progresso, mas Eliana Dias esclarece que, na verdade, trata-se de um marco neurológico importante.

“Na verdade, o que chamamos de regressão do sono aos 4 meses é um avanço neurológico do bebê. Ele já sabe utilizar tudo o que aprendeu e, com isso, os pais que não fizeram uma condução eficaz até aqui vão ter mais problemas, acreditando que o bebê não dorme mais. Sim, ele mudou seu nível de compreensão”, descreve a especialista.

Nesse ponto, o bebê começa a desenvolver ciclos de sono mais parecidos com os dos adultos, com transições entre sono leve e profundo. É também o momento em que muitas crianças se tornam mais sensíveis ao ambiente ao seu redor. Eliana Dias reforça que, com uma boa orientação desde o início, os pais podem evitar muitas das dificuldades comuns.

Dicas essenciais para criar uma rotina saudável de sono para os bebês

A consultora materno-infantil e especialista no sono do bebê Eliana Dias dá 6 dicas de como criar uma rotina saudável de sono para o bebê. Veja abaixo!

1. Estabeleça uma rotina de sonecas

Eliana Dias explica que “as sonecas são o regulador emocional do bebê”. Uma rotina adequada de sonecas ao longo do dia o ajuda a se sentir mais confortável e descansado, o que favorece um sono noturno organizado e estável.

2. Ambiente ideal para dormir

Um ambiente calmo, com pouca luminosidade durante o dia e escuridão total à noite, é crucial. “Assim como um adulto dorme melhor quando está em um ambiente confortável, os bebês também precisam de um ambiente silencioso, com temperatura agradável e menos estímulos visuais”, diz a especialista.

3. Alimentação equilibrada

A alimentação do bebê também desempenha um papel relevante. A especialista Eliana Dias destaca a importância de manter uma rotina alimentar que ofereça uma boa reserva calórica, sem necessariamente alimentar a criança imediatamente antes de dormir.

4. Não acredite em mitos sobre o sono do bebê

A profissional comenta que “é importante evitar acreditar que ‘bebês não dormem’ ou que ‘bebês são assim mesmo’. Não é verdade. Todo bebê, quando ensinado de acordo com suas capacidades em cada idade, vai aprender a dormir”. Ensinar bons hábitos desde cedo é fundamental para evitar dificuldades no futuro.

5. Adaptação às novas fases

Cada mudança no comportamento da criança exige uma adaptação dos pais. “O bebê mudou seu nível de compreensão, então os pais também precisam se adequar à nova fase, mudando as estratégias de ensinamento”, alerta Eliana. Essa adaptação é fundamental para garantir a continuidade de hábitos saudáveis de descanso conforme o crescimento.

6. Importância da interação dos pais com o bebê

A interação dos pais com o bebê é essencial para o sucesso de qualquer rotina de sono. Criar um ambiente de calma e previsibilidade o ajuda a se sentir seguro e facilita a transição entre as diferentes fases de desenvolvimento do sono. Com o passar dos meses, a criança se torna mais independente em relação ao sono, mas tal independência é construída a partir de bons hábitos introduzidos logo nos primeiros dias.

