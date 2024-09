10 alimentos para manter a hidratação do corpo

Recentemente, ficaram mais evidentes as mudanças climáticas ao redor do mundo, pois passaram a afetar de maneira mais direta a nossa saúde e qualidade de vida. Além do ar seco, algumas cidades brasileiras sofreram com a poluição do ar extremamente alta, devido às queimadas.

A qualidade do ar pode ser medida pelo Índice de Qualidade do Ar (AQI), que tem os seguintes valores:

Bom (0 a 50)

Regular (51 a 100)

Inadequada (101 a 199)

Ruim (200 a 299)

Péssima (acima de 300)

E, nos últimos dias, a média da qualidade do ar no Brasil esteve em: 74,7 na região Sudeste, 140 no Sul, 110 no Centro-oeste, 38,8 no Nordeste e 78,8 na região Norte, deixando o nível do território em 88,8.

Para ajudar a reduzir os impactos do tempo seco na saúde, é essencial manter o corpo hidratado. Para isso, alguns alimentos podem ser grandes aliados, conforme lista a nutricionista Maria Clara Moreno. Veja abaixo!

1. Melancia

Sendo formada por 95% de água, a melancia é rica em nutrientes e ajuda na digestão e no controle do colesterol, além de conter vitaminas A e C. “A melancia tem ação diurética que ajuda na retenção de líquido. É uma fruta rica em vitaminas e minerais que reduzem os riscos de doenças como câncer e doenças cardíacas. E, por ter uma grande quantidade de fibra, ela ajuda também na melhora do funcionamento intestinal”, explica a nutricionista.

2. Pepino

Contendo 96% de água na sua composição, o pepino auxilia no trato intestinal, além de ser fonte de flavonóides e lignanas (antioxidantes), ajudando na saúde da pele, unhas, olhos e cabelo. “O pepino é uma ótima opção para ajudar na hidratação, pois é rico em água. Ele contém ainda propriedade diurética, ajudando na eliminação dos líquidos e melhorando o inchaço corporal”, diz.

3. Laranja

Tendo 86% de água, a laranja é amiga da boa digestão, além de conter altos níveis de vitamina C e nutrientes. “A laranja, quando comparada com alguns outros alimentos, tem um teor menor de água, mas é uma ótima fonte de hidratação para o corpo. Ela ainda é rica em vitamina C, que traz inúmeros benefícios à saúde, incluindo a hidratação e melhora da pele”, conta Maria Clara Moreno.

O tomate é abundante em água e vitamina C (Imagem: Ion Sebastian | Shutterstock)

4. Tomate

Composto por 96% de água, o tomate é abundante em vitamina C, potássio e licopeno, que ajudam na oxigenação do sangue e na saúde cardiovascular. “O tomate tem em sua composição ácidos orgânicos que ajudam na melhora da hidratação do corpo, assim como na melhora das unhas, pele e cabelo”, explica.

5. Abobrinha

Com 94% de líquido, a abobrinha esbanja cálcio, fósforo e minerais, que mantém a saúde dos ossos, além da presença de fibras que promovem maior saciedade. “Sua principal composição é a água, fazendo dela um dos vegetais mais ricos e um ótimo aliado para o auxílio da hidratação do nosso corpo”, diz.

Segundo a nutricionista, a abobrinha também é rica em fibras, vitaminas e minerais. “Com essa junção, ela pode oferecer muitos outros benefícios ao nosso corpo, como a melhora intestinal – resultando no emagrecimento – e diminuição de doenças, como colesterol e diabetes”, relata.

6. Alface

Contendo 96% de líquido, a alface é rica em vitamina K, que auxilia na coagulação do sangue, além das vitaminas A e C. “Ela auxilia no processo de eliminação do excesso de líquidos através da urina, além da melhora intestinal por ser rica em fibras e na ajuda no quadro de ansiedade e insônia”, ressalta.

A cenoura é fonte de vitamina A e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce (Imagem: Pixel-Shot | Shuttersotck)

7. Cenoura

Com 88% de água, é fonte de vitamina A e ajuda a prevenir o envelhecimento e auxilia na proteção da visão. “Um legume muito rico em vitaminas e minerais, ajuda a manter o corpo sempre bem hidratado, auxilia também no fortalecimento do sistema imunológico, combate infecção urinária, evita o envelhecimento precoce, entre outros benefícios”, explica.

8. Melão

Sendo formado por 90% de líquidos, a fruta traz diversos benefícios, como ação diurética, fortalecimento dos dentes, redução de peso e controle da pressão arterial. “Muito rico em cálcio, magnésio e vitamina C, que ajudam a recuperar os sais minerais que são eliminados pelo suor. A fruta também é de baixa caloria e repleta de água, que mantém o corpo sempre muito bem hidratado”, conta a profissional.

9. Morango

Com 92% de água, ele contém níveis elevados de vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico e melhorando a capacidade mental. “É um ótimo aliado para o emagrecimento, pois é uma fruta de baixa caloria e com teor de água alto, que mantém o corpo sempre hidratado. Por ser rico em água e em potássio, promove a saúde arterial e elimina todo excesso de sódio do corpo, resultando em diminuição de inchaços.”

10. Água de coco

O coco é uma fruta repleta de benefícios, inclusive, a sua água. “Por ser líquido, já associamos que a água de coco ajuda na hidratação do corpo e, sim, é uma ótima fonte para sempre se manter hidratado. Ela é rica em eletrólitos, que acabamos perdendo durante o dia a dia pela urina e suor, além de conter vitaminas e minerais essenciais para nosso organismo”, explica a nutricionista.

Adicionando os alimentos listados pela Maria Clara Moreno na alimentação, você ajudará a manter o organismo hidratado de forma rápida, acessível e prática, consumindo também vitaminas e minerais de extrema importância para manter o sistema fisiológico forte e em bom funcionamento.

Por Higor Vicente