Veja os assuntos mais cobrados na prova do Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro acontece o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com menos de dois meses para a prova, a preparação pode parecer complexa, dado o vasto conteúdo exigido. Contudo, para otimizar os estudos, é essencial identificar os temas mais frequentes em cada área do conhecimento. Focar nos tópicos mais cobrados ao longo dos anos pode ajudar a direcionar o estudo, garantindo uma revisão mais estratégica e eficiente.

A equipe do Aprova Total, plataforma online que prepara jovens para vestibulares, realizou um estudo detalhado das provas do Enem desde 2016, a fim de verificar os temas mais recorrentes no exame. Abaixo, Paulo Jubilut, fundador do Aprova Total, lista quais são eles. Confira!

Matemática

A matemática é uma das disciplinas mais exigidas na prova do Enem. Entre os temas mais frequentes está a matemática básica, que corresponde a quase 34% das questões. Essa área inclui operações fundamentais e raciocínio lógico, essenciais para a resolução de problemas.

Outro tema relevante é a área de estatística, que aparece em aproximadamente 12,5% das questões e abrange análise e interpretação de dados. A geometria espacial, com 11,4%, e a geometria plana, com 8%, também são áreas de alta incidência. Além disso, as funções representam 10,8% das perguntas, explorando relações matemáticas complexas.

Ciências da natureza: física, química e biologia

No campo das ciências da natureza, cada disciplina tem seus próprios focos de maior relevância. Na área de física, a eletrodinâmica se destaca com 20,3% das questões, refletindo o impacto de conceitos relacionados a eletricidade e magnetismo. Termologia, com 15,5%, e ondulatória, com 13,5%, também são temas importantes. Cinemática e óptica aparecem com 11,5% e 8,8%, respectivamente, cobrindo o estudo do movimento e da luz.

Para a química, os temas mais frequentes na prova do Enem incluem moléculas e propriedades (9,7%), que explora a estrutura e as características das moléculas, e a separação de misturas (6,5%). Propriedades dos compostos orgânicos e estequiometria também são áreas importantes, ambas com 6,5%. Além disso, funções inorgânicas (6,5%) e hidrocarbonetos (6,5%) também aparecem entre as questões.

O destaque vai para ecologia, que representa 26,2% das questões, abordando a interação entre os organismos e seus ambientes. Outros temas significativos são botânica (9,2%) e bioenergética (7,7%), que envolvem o estudo das plantas e dos processos de conversão de energia, respectivamente. Fisiologia humana e citologia também são relevantes, cobrindo funções corporais e estruturas celulares.

É importante se atentar aos temas de geografia, história, filosofia e sociologia para o Enem (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Ciências humanas e suas tecnologias

A área de geografia no Enem abrange temas como geopolítica e espaço agrário, ambos com 12,7%. Esses tópicos exploram as dinâmicas políticas e econômicas globais e as características do espaço rural. Espaço urbano (10,6%) também é relevante, analisando as questões das áreas urbanas. Outros tópicos incluem geologia e clima, que completam a visão do mundo físico e ambiental.

A filosofia e a sociologia examinam questões fundamentais sobre a sociedade e o pensamento humano. Na filosofia, os temas de maior incidência são filosofia antiga (23,6%) e filosofia moderna (16,4%). Já em sociologia, destacam-se movimentos sociais e Estado e cidadania, ambos com 16%, explorando as interações sociais e a relação entre governo e cidadãos.

Em história, as questões da prova do Enem refletem uma diversidade de períodos históricos, com ênfase especial no Brasil Colônia e na Idade Moderna, ambos representando 13,7% das questões. Esse foco destaca a importância de entender o processo de colonização, as dinâmicas econômicas e sociais do Brasil durante a colonização, além das transformações políticas e culturais que ocorreram na Europa moderna.

A Idade Média e o Tempo Presente, cada um com 9,8%, também são recorrentes, com o primeiro explorando a transição para a modernidade e o segundo abordando questões contemporâneas. O Estado Novo e o Populismo, com 8,8%, são centrais para a compreensão da política brasileira no século 20, principalmente no período Vargas.

Linguagens e códigos

Em língua portuguesa, a ênfase está em gêneros textuais, que corresponde a quase 40% das questões, refletindo a importância de entender diferentes formas de escrita. Introdução à língua portuguesa também é significativo, com 23,1%. Outros tópicos, como linguagem culta e coloquial, e funções da linguagem, são abordados, mas com menor frequência.

A literatura no Enem é dominada por literatura contemporânea (33,3%) e interpretação de músicas e poemas (28,3%). Esses tópicos exigem dos candidatos uma compreensão aprofundada dos textos e suas interpretações. Para o inglês, a maioria das questões foca em gramática e interpretação, com 95,1% das perguntas. Em espanhol, o padrão é semelhante, com 91,1% das questões dedicadas à gramática.

Redação

A redação do Enem exige uma abordagem específica, com foco no gênero dissertativo-argumentativo. Diferente das outras disciplinas, não há uma análise de incidência de temas, mas é essencial dominar o formato e os critérios de avaliação, que incluem correção gramatical, adequação ao tema, coesão e proposta de intervenção, sempre respeitando os direitos humanos.

Por Maria Rita