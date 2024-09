8 materiais sustentáveis para utilizar na arquitetura

A arquitetura moderna continua a evoluir, integrando arte, ciência e tecnologia na criação de espaços inovadores e funcionais. À medida que isso acontece, aumenta a variedade de tipologias e funções de matérias-primas. Paralelamente, cresce a demanda por eficiência energética e sustentabilidade, fatores que incentivam a substituição de revestimentos e outros materiais na criação de projetos com foco na redução dos impactos ambientais.

“A reutilização de materiais, a redução da produção de resíduos, o abandono da utilização de materiais tradicionais como concreto e aço, o consumo consciente e sem desperdício de matérias-primas e as novas formas de economizar energia são atitudes que corroboram para a diminuição dos impactos da construção civil no meio ambiente”, completa a arquiteta Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura ao lado da arquiteta Danielle Dantas.

Para facilitar, desmistificar e informar corretamente sobre como realizar essas trocas com total eficácia, as especialistas elencam os principais substitutos por meio dos conceitos de sustentabilidade e funcionalidade. Confira!

O que levar em conta?

A escolha dos novos revestimentos e materiais substitutos deve considerar uma série de fatores fundamentais para atender as necessidades específicas dos moradores e do projeto como um todo. “Geralmente motivadas por estilo e estética, o que garante repaginação ao espaço, as substituições levantam questões pertinentes a melhorias como o ciclo de vida, manutenção, durabilidade e compatibilidade com outros materiais já existentes”, diz Danielle Dantas.

Desse modo, as arquitetas listam qualidades importante a serem consideradas:

Finalidade e função : qual o uso do espaço? Dormitórios, cozinhas, salas e áreas gourmet possuem requisitos específicos, principalmente no que diz respeito ao conforto e segurança;

A tecnologia pode ajudar na escolha dos materiais sustentáveis ideias para a casa (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)

Materiais sustentáveis indicados

Antes de realizar as substituições, as arquitetas sugerem fazer o uso da tecnologia para ajudar na hora da escolha, pois se trata de um campo que já disponibiliza opções mais avançadas, com materiais inteligentes, sistemas de automação residencial e projetos em 3D para que o cliente visualize o resultado antes da construção. Além disso, elas recomendam explorar soluções como:

1. Madeira de reflorestamento

Material muito utilizado na arquitetura, sabe-se que grande parte é oriunda de origens não identificadas. O melhor caminho é adotar o emprego de madeiras de reflorestamento e certificadas por seu manejo de produção sustentável ou florestas replantadas. Considera-se ainda aquelas de demolição, reaproveitadas de construções antigas.

2. Blocos de isopor e PET

Reciclados em formato de blocos encaixados por sistema que não necessita de cola ou produto adesivo. A utilização do bloco é vantajosa financeiramente, pois proporciona uma redução no consumo elétrico e no valor final da obra, além de ser resistente ao fogo e propiciar um melhor isolamento térmico, deixando a temperatura dos ambientes mais confortáveis em qualquer estação do ano.

3. Bambu

Tem um plantio de menor impacto ambiental, cresce com facilidade, é leve e resistente. Pode ser usado em coberturas de construções.

4. Tijolos de terra compactada

Essa técnica antiga vem sendo resgatada para a produção dentro de novos processos construtivos. O tijolo é feito a partir da mistura de barro úmido, cascalho e um estabilizador.

5. Containers

É uma prática cada vez mais frequente, em que parte da estrutura já chega pronta, ganhando tempo de corte de levantamento. Passou de tendência para um sistema construtivo eficiente.

Vidro inteligente diminui o consumo elétrico (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)

6. Vidro inteligente

O controle de transparência dos vidros inteligentes permite escurecer ou clarear a superfície. A passagem de luz para uma área é controlada e, com isso, é possível aproveitar a iluminação natural do sol, reduzir ou aumentar o aquecimento das salas e, por consequência, usufruir da diminuição do consumo elétrico.

7. Descarga com acionamento duplo

Para reduzir o desperdício de água em banheiros e lavabos, o acionamento duplo possui um mecanismo que oferece ao usuário duas opções: uma descarga parcial (3 litros) ou uma descarga total (6 litros).

8. Porcelanato

O porcelanato possui um custo-benefício mais interessante, maior resistência, mancha menos e tem menor índice de absorção de água.

Por Emilie Guimarães