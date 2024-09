Saiba como se preparar para a redação na reta final do Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro, ocorrerão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Nesse cenário, a fim de garantir um bom desempenho, especialmente na redação, os estudantes devem compreender as exigências específicas do exame.

De acordo com Julia Serrano, linguista da plataforma Redação Nota 1000, a preparação adequada é crucial. “Estudar para realizar essa prova é muito importante. Algumas práticas que podem ajudar incluem a compreensão do formato cobrado na redação do Enem e suas particularidades, como exigência do repertório sociocultural e a apresentação de uma proposta interventiva, que solucione o problema apresentado”, explica a especialista.

A seguir, Julia Serrano ensina como os vestibulandos podem se preparar para a redação nesta reta final e quais temas podem ser abordados. Confira!

Estratégias para produzir uma redação nota 1000

Além das técnicas mais conhecidas no meio, como a ampliação do repertório sociocultural e simulações, uma das maneiras de estudar para a redação se trata da autoavaliação. “Depois de simular a prova com um tempo limitado, o aluno deve, de forma mais atenta e prolongada, analisar a redação que foi produzida para identificar as lacunas e as falhas que precisa consertar nas próximas produções”, propõe a profissional.

Sendo assim, para realizar uma autoavaliação eficaz, o aluno deve, a partir dos materiais liberados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), estudar as características da grade avaliativa do Enem e, por meio dela, observar se sua redação está adequada ao exigido pela banca examinadora. Comparar a produção textual com redações que receberam nota máxima para que o aluno possa entender o que é considerado como excelente e o que pode ser melhorado no próprio texto também se configura uma boa estratégia.

Outra questão que vem à tona no momento da escrita do texto é como contemplar todos os pontos cobrados com um bom gerenciamento do tempo. Sobre esse ponto, a linguista recomenda que o aluno, primeiramente, leia com atenção o tema e anote os aspectos que domina a respeito do campo temático, de modo a garantir que a argumentação seja bem realizada. Posteriormente, deve iniciar a redação, reservando um tempo específico para cada parte do texto, visando garantir que, no final, sobre tempo para a revisão, crucial para identificar e corrigir pequenos desvios despercebidos.

Meio ambiente e sustentabilidade são temas em alta que podem ser cobrados na redação do exame (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Temas cobrados com frequência

Considerando os eixos temáticos que costumam aparecer na prova e a atual realidade brasileira, a especialista destaca que há possibilidade de a prova cobrar propostas relacionadas à saúde, ao meio ambiente ou à tecnologia, uma vez que, atualmente, o país enfrenta problemas associados a esses campos. No caso de meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo, queimadas e ondas de calor, assim como o Brasil enfrentou recentemente, podem ser abordados nesta prova, bem como a ascensão da Inteligência Artificial.

Segundo Julia Serrano, é importante que os estudantes observem esses temas e quais relações possuem com a sociedade, haja vista que o Enem trabalha as suas temáticas sempre relacionadas ao contexto social brasileiro.

Por Laura Ragazzi