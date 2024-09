4 dicas para se preparar para a redação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Para garantir uma boa pontuação na prova, que é uma porta de entrada para o acesso ao ensino superior no Brasil, é essencial dominar a construção da redação dissertativa-argumentativa.

Esse tipo de texto exige iniciar com uma introdução clara do tema, desenvolver argumentos bem fundamentados e incluir referências externas que fortaleçam a discussão e a proposta de solução, sempre respeitando os direitos humanos.

Entre os temas mais frequentes estão questões sociais, como desigualdade e violência, desafios da educação no Brasil, sustentabilidade e meio ambiente, efeitos da tecnologia na sociedade e saúde pública e qualidade de vida.

Abaixo, confira algumas dicas para produzir uma boa redação!

1. Escrevendo uma boa redação para o Enem

A professora de redação do Curso Anglo, Daniela Toffoli, explica que, para elaborar um bom texto, é importante evitar clichês e frases prontas, para que o conteúdo seja original. “Neste sentido, é importante usar um vocabulário rico, com variedade de palavras, evitar repetição, ser específico, exemplificar suas ideias para torná-las mais autênticas, reler e revisar”, recomenda.

Ela complementa que usar modelo pronto pode ajudar; no entanto, é preciso ter cuidado com esse tipo de “solução mágica”, uma vez que essas estruturas tendem a ser genéricas e previsíveis e isso pode fazer com que a redação do aluno não se destaque entre as demais, resultando em uma nota mais baixa.

O uso de dados confiáveis, citações e exemplos reais pode enriquecer a redação do Enem (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

2. Enriquecendo a redação do Enem

Daniela Toffoli orienta que o uso de dados e informações externas pode enriquecer uma redação do Enem, assim como estatísticas de fontes confiáveis, citações de especialistas ou estudiosos renomados, exemplos históricos ou casos reais, que ilustrem o problema, leis ou políticas públicas relacionadas ao tema. Comparações internacionais que contextualizem a situação brasileira também são pertinentes.

3. Identificando o tema

Segundo a professora, um desafio para muitos estudantes é identificar e interpretar o tema proposto. Para isso, a especialista indica que o candidato faça uma leitura atenta à proposta, identificando palavras-chave. Além disso, analisar os textos de apoio para entender o contexto e delimitar o tema e identificar o problema central coloca em questão o que precisa ser discutido e solucionado.

4. Eixos temáticos que podem ser cobrados

Para ajudar nesta jornada final, Daniela Toffoli cita eixos temáticos que podem cair na redação do Enem neste ano. Veja a seguir:

Inclusão social e acessibilidade;

Desafios da educação básica no Brasil;

Impacto das redes sociais na comunicação;

Preservação do patrimônio cultural;

Desafios do sistema de saúde pública;

Meio ambiente e emergência climática.

Por Laura Ragazzi