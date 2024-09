7 receitas vegetarianas para o almoço de domingo

Cada vez mais pessoas têm adotado uma dieta vegetariana, seja por questões éticas, de saúde ou ambientais. Com tantas opções deliciosas na culinária, é fácil entender por que essa tendência vem crescendo. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um chef experiente para preparar receitas vegetarianas incríveis. Veja, abaixo, 7 opções!

Almôndega de proteína de soja

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de proteína texturizada de soja

de soja 1/2 cebola descascada e picada

5 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 colher de sopa vinagre de maçã

Sal e molho de soja a gosto

Água para hidratar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água e deixe descansar por 15 minutos. Após, escorra a água, lave a proteína de soja em água corrente e esprema bem para sair todo o líquido. Adicione o molho de soja e misture bem. Transfira para um liquidificador, acrescente a cebola, o vinagre de maçã, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre um recipiente e reserve.

Unte uma assadeira com azeite e reserve. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e ralada

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de quinoa cozida

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de hortelã picada

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Água para deixar de molho

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo, cubra com água e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e adicione o azeite, a cebola, o suco de limão, a quinoa, a cenoura, as folhas de hortelã, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Unte uma assadeira com azeite, disponha a mistura sobre ela e espalhe. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar, aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de alho-poró

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga de coco

de manteiga de coco 2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco

1,8 l de caldo de legumes

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de queijo vegetal ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por 4 minutos. Junte o vinho branco e mexa até reduzir. Aos poucos, uma concha de cada vez, coloque o caldo de legumes e misture bem até secar. Por último, coloque o sal, a pimenta-do-reino, o alho-poró e a manteiga de coco e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Cozinhe até a manteiga derreter por completo e sirva em seguida com o queijo ralado.

Berinjela empanada

Ingredientes

1 berinjela descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 3 colheres de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de água

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de milho para empanar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, salpique com sal e deixe descansar por 30 minutos. Após, lave as rodelas em água corrente e reserve. Em outro recipiente, adicione o azeite, a água, o alho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Em outro recipiente, disponha a farinha de milho. Passe as rodelas de berinjela no molho e empane na farinha de milho. Repita o processo com todas as rodelas e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Torta de legumes com massa de grão-de-bico

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

3 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha ralada

1 tomate picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No processador, bata o grão-de-bico, o azeite e o sal até formar uma massa homogênea. Forre uma forma com essa massa, pressionando bem o fundo e as laterais. Reserve. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho, a cenoura e a abobrinha por alguns minutos. Adicione o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite vegetal, a farinha de trigo e o fermento até ficar homogêneo. Junte o refogado de legumes e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa de grão-de-bico e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Sirva quente.

Ravioli (Imagem: Janosmarton | Shutterstock)

Ravioli

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água quente

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

250 g de queijo vegetal cortado em pedaços

cortado em pedaços Cebolinha e salsinha picadas a gosto

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, o azeite e a água e misture bem. Sove a massa até desgrudar das mãos. Reserve. Em outro recipiente, coloque o queijo vegetal, a salsinha, a cebolinha e o sal e misture até incorporar. Reserve.

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Com a ajuda de um rolo, abra a massa, corte com um cortador, recheie, dobre e feche com um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, coloque os raviolis e cozinhe até eles subirem para a superfície. Sirva em seguida.

Nhoque de mandioquinha com molho de castanha-de-caju

Ingredientes

Nhoque

500 g de mandioquinha ( batata -baroa) descascada e cozida

-baroa) descascada e cozida 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho de castanha-de-caju

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua (deixar de molho na água por 4 horas)

200 ml de leite de coco

1 dente de alho

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a mandioquinha cozida até obter um purê homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, o azeite, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa lisa e moldável. Depois, em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços, formando os nhoques.

Em seguida, em uma panela com água fervente e salgada, em fogo médio, cozinhe os nhoques até que subam à superfície. Após, retire e reserve. Para o molho, bata no liquidificador as castanhas-de-caju escorridas, o leite de coco, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme liso. Transfira para uma panela e aqueça o molho em fogo baixo até engrossar levemente. Sirva o nhoque com o molho por cima.