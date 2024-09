8 inspirações para inovar na decoração de corredores

Os corredores residenciais, embora frequentemente subestimados em termos de design, possuem um potencial imenso para se tornarem elementos essenciais no conceito estético de um lar. A arquiteta Natalia Salla tem demonstrado maestria na arte de transformar esses espaços transitórios em ambientes cativantes e funcionais.

Por meio de intervenções estratégicas, como a aplicação de cores vibrantes, a incorporação de elementos em madeira sob medida e a curadoria de uma seleção de arte, ela consegue criar corredores que são verdadeiras galerias de expressão pessoal e design.

Essas áreas, antes meras passagens, se tornam pontos focais que dialogam com o restante da residência, enriquecendo a experiência de quem as percorre. Confira abaixo alguns projetos para você se inspirar para a decoração do corredor!

1. Solução com marcenaria sob medida

Marcenaria ajuda a remodelar a decoração do corredor sem pintura (Projeto: Natalia Salla | Imagem: FotoEstudio360)

Em vez de recorrer à pintura para transformar a decoração do corredor, a arquiteta optou por soluções de marcenaria sob medida, não só na parede, mas também no teto, conferindo ao espaço uma sensação de profundidade e continuidade. Essa abordagem destaca a versatilidade da madeira e sua capacidade de remodelar ambientes sem a necessidade de tintas ou revestimentos tradicionais.

2. Abordagens para realçar o espaço

Piso e parede pintados na mesma tonalidade amplia a percepção do espaço (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Sidney Doll)

Neste projeto, a Natalia Salla empregou duas abordagens distintas para realçar a decoração do corredor. Primeiramente, ela optou por um piso de tonalidade azul, adornado com nuances brancas, que imediatamente chama a atenção e confere uma base vibrante ao ambiente. Em seguida, as paredes e o teto foram pintados seguindo um design que remete a uma caixa, uma escolha que amplia a percepção do espaço. As portas foram preservadas na cor branca, o que não só contrasta com o azul intenso, mas também sustenta um conceito sensorial.

3. Corredor com estilo galeria de arte

As paredes brancas do corredor servem como um pano de fundo neutro que realça a atmosfera única do espaço (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Gisele Rampazzo)

O design deste corredor evoca a sensação de uma galeria de arte, onde as paredes brancas servem como um pano de fundo neutro que realça a atmosfera única do espaço. A escolha de destacar obras de arte com luzes direcionais transforma o ambiente, conferindo-lhe uma qualidade museológica que enaltece a área de passagem.

4. Modelo com estética única

Portas pintadas oferecem harmonia visual e um toque de vivacidade à decoração do corredor (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Kadu Lopes)

Para conferir uma estética única a este breve à decoração do corredor, a arquiteta optou por uma abordagem singular: coloriu somente as portas com uma vibrante tonalidade de azul. Essa escolha não apenas estabeleceu uma harmonia visual, mas também trouxe um toque de vivacidade e alegria ao espaço.

5. Ambiente funcional

A pintura horizontal oferece sensação de amplitude e as estantes maximizam o espaço (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Luciano Mendes)

Neste projeto, a arquiteta implementou duas abordagens distintas: primeiramente, ela empregou uma técnica de pintura horizontal que segmenta a parede, promovendo uma impressão de maior altura no ambiente. Além disso, com o intuito de maximizar a funcionalidade do espaço, ela projetou uma estante sob medida que incorpora várias prateleiras. Dessa forma, uma área que anteriormente era utilizada somente para passagem, agora também serve como um eficiente local de armazenamento.

6. Projeto prático e privativo

Incorporar uma porta como elemento de separação garante privacidade ao espaço (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Diego Wic)

Neste projeto, a arquiteta optou por incorporar uma porta como elemento de separação, garantindo privacidade ao espaço íntimo do apartamento. Essa decisão estratégica não apenas cumpre uma função prática, mas também adiciona um toque de design ao corredor.

7. Espaço com pintura estilo “caixa”

Pintura estilo “caixa” realça o ambiente ao aplicar a mesma cor em diferentes superfícies (Projeto: Natalia Salla | Imagem: Mariana Orsi)

Neste projeto, a arquiteta optou por uma abordagem de pintura em estilo “caixa”, uma técnica que realça o ambiente ao aplicar a mesma cor em diferentes superfícies. As paredes, portas e teto foram harmonizados com uma tonalidade de azul, criando uma continuidade visual que valoriza o espaço. Essa escolha cromática não apenas destaca a arquitetura do local, mas também confere uma sensação de unidade e tranquilidade ao ambiente.

8. Corredor ilusório

Técnicas de pintura de extensão cria a sensação de profundidade (Projeto: Natalia Salla | Imagem: FotoEstudio360)

Neste projeto, a arquiteta aplicou técnicas de pintura de extensão, concentrando-se exclusivamente no teto e na porta de fundo. Essa abordagem estratégica criou uma ilusão de profundidade ao longo do corredor, ampliando visualmente o ambiente. A adição de uma luminária linear complementa essa percepção, estendendo-se pelo comprimento do espaço e reforçando a sensação de continuidade e expansão.

Por Bruna Rodrigues