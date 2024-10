7 comportamentos comuns do cachorro após a adoção

Adotar um cachorro é um gesto cheio de amor e responsabilidade. No entanto, ao chegar em seu novo lar, ele pode apresentar alguns comportamentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Isso é totalmente normal, pois o animal precisa de tempo para se adaptar ao novo ambiente, rotinas e pessoas. Alguns desses comportamentos costumam desaparecer com o tempo, à medida que o cão se sente mais seguro e confortável e recebe a ajuda do tutor para se acostumar. Veja a seguir!

1. Timidez ou medo

É comum cães adotados apresentarem timidez ou medo nos primeiros dias na nova casa. Eles estão em um ambiente novo, com cheiros, sons e pessoas desconhecidas. O comportamento pode incluir se esconder, evitar contato ou até tremores. Isso acontece porque ele precisa se acostumar ao novo lar e se sentir seguro. Por isso, é preciso ser paciente, oferecendo um ambiente tranquilo, sem forçar interações, e deixando que o cachorro se aproxime no seu próprio tempo.

“É uma tendência que todos queiram pegar o filhote, brincar com ele o tempo todo, interagir. Precisamos também entender o tempo deles. Existem pets mais tímidos e outros mais abertos a esse tipo de interação”, analisa Jade Petronilho, médica-veterinária e comportamentalista de pets.

2. Explorar o ambiente

Ao chegar em casa, é natural que o cachorro passe a explorar o ambiente, farejando cada cantinho do novo lar. Esse comportamento é uma maneira de “mapear” o espaço e identificar os pontos de conforto e segurança. Além disso, a exploração ajuda o animal a se familiarizar com o novo território. Dessa maneira, é importante permitir que o cão explore à vontade, mas observando se há algo perigoso no ambiente, como itens pequenos ou tóxicos, como plantas, que ele possa alcançar.

Caroline Mouco Moretti, veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, explica que, por vezes, a ingestão de plantas tóxicas pode acontecer durante as brincadeiras. “Principalmente filhotes, entre uma brincadeira e outra, acabam mordendo [plantas] e, muitas vezes, a ingestão pode ser acidental”, afirma.

3. Latidos em excesso

Alguns cães podem começar a latir mais do que o esperado quando chegam ao novo lar. Esse comportamento pode ser causado por insegurança, ansiedade ou, até mesmo, na tentativa de chamar a atenção. Assim, é preciso analisar a situação para entender o motivo dos latidos e, se for o caso, tranquilizar o animal com carinho e brinquedos que possam mantê-lo ocupado e distraído.

A falta de apetite pode ser causada pelo estresse ou nervosismo devido à mudança de ambiente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Falta de apetite

É possível que o cachorro não se sinta à vontade para comer nos primeiros dias. A falta de apetite pode ser resultado de estresse ou nervosismo causado pela mudança de ambiente. Assim, nesse período, é importante oferecer a ração que o cachorro estava acostumado a comer no local de adoção e, aos poucos, introduzir a nova alimentação. Além disso, é importante monitorar o comportamento, e se a falta de apetite persistir por mais de dois dias, uma visita ao veterinário pode ser necessária.

5. Necessidades fora do lugar

Mesmo que o cachorro já seja treinado para fazer suas necessidades no lugar certo, é comum que ele faça xixi ou cocô em locais inadequados nos primeiros dias. O novo ambiente pode causar confusão, e ele ainda não identificar o local correto. Por isso, é essencial manter a paciência e orientar o cão.

No caso dos filhotes, a veterinária Fernanda Penha Dias indica espalhar tapetes higiênicos ou jornais em vários pontos da casa em que o filhote terá acesso. “E quando ele fizer xixi no lugar errado, leve-o até o banheiro mais próximo do local onde ele urinou”, ensina.

Outra dica da profissional é retirar todos os tapetes da casa, pois os cães têm instinto de urinar em superfícies fofas, por conta da absorção. “Para eles, é como fazer xixi na terra”, explica. Aos poucos, diminua a quantidade de “banheiros” espalhados pela casa, e vá direcionando o cachorro até o local em que você deseja que ele urine.

6. Apego exagerado ao tutor

Cães adotados, principalmente os que passaram por situações de abandono, podem se apegar exageradamente ao tutor, seguindo-o pela casa e demonstrando ansiedade quando deixados sozinhos. Esse comportamento acontece porque o cachorro tem medo de ser abandonado novamente.

Para lidar com isso, introduza a ideia de separação de forma gradual, ensinando o cachorro a se sentir seguro sozinho por curtos períodos. “Comece a deixá-lo sozinho por curtos períodos. Por exemplo, deixe-o em um cômodo com a porta fechada e vá para o outro. Espere poucos segundos. Se ele não chorar, recompense-o com um petisco ou carinho”, recomenda o adestrador Rafael Lola Cassanta.

7. Comportamento destrutivo

Roer móveis, sapatos ou outros objetos é um comportamento comum em cães recém-adotados. A ansiedade ou o tédio podem levar o cachorro a destruir itens pela casa. Para evitar isso, forneça brinquedos adequados para que o cachorro possa morder e liberar energia. Além disso, passeios regulares e atividades que estimulem o cachorro mentalmente ajudam a reduzir comportamentos destrutivos.

“Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso; em média, três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, acrescenta a veterinária Rammana Silva.