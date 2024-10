5 vantagens da esmaltação permanente

Mais que um detalhe estético, unhas bem cuidadas refletem uma preocupação com a autoestima. Segundo dados do Instituto TNS em parceria com Mundial Impala, 86% das mulheres afirmam esmaltar as unhas pelo menos uma vez na semana, demonstrando a força desse ritual no cotidiano feminino.

No entanto, embora a prática seja fundamental para muitas, a rotina agitada acaba dificultando a manutenção desse autocuidado com a frequência ideal. Como, então, solucionar tal questão e manter as unhas sempre impecáveis, mesmo diante de outros compromissos?

A resposta pode estar nas inovações do setor de beleza, especialmente no mercado de esmalterias, que tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. Com oferta cada vez maior de técnicas e produtos que aliam beleza à praticidade, surge uma solução capaz de conciliar o cuidado com a durabilidade: esmaltação permanente. Para Bárbara Nunes, manicure e fundadora da Studio Doutoras — rede de esmalterias express —, as vantagens dessa nova tendência são diversas. Confira 5 delas:

1. Durabilidade prolongada

Segundo a especialista, o principal benefício da esmaltação permanente, sem dúvidas, se refere à alta permanência do esmalte nas unhas. Ao contrário do esmalte tradicional, que pode descascar ou perder o brilho em poucos dias, a aplicação de esmalte em gel tem uma duração média de 2 a 3 semanas, mantendo as unhas impecáveis durante esse período.

Além disso, a técnica garante um acabamento uniforme e resistente, mesmo diante das atividades diárias que costumam comprometer a aparência das unhas. É ideal para mulheres com rotinas agitadas, que desejam manter as mãos bonitas e bem cuidadas sem abdicar do seu precioso tempo.

2. Secagem rápida

Para quem tem pouco tempo disponível e precisa otimizar a passagem pelo salão, a esmaltação em gel se destaca como uma solução eficiente. Uma das grandes vantagens desse procedimento, além da durabilidade, se trata da secagem rápida. De acordo com Bárbara Nunes, o esmalte permanente utiliza luz UV ou LED para secar instantaneamente. Com isso, logo após a aplicação, as unhas já estão prontas, sem a preocupação de estragar o acabamento.

A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Resistência a danos

Na esmaltação convencional, as unhas ficam mais vulneráveis a arranhões, lascas e quebras, capazes de comprometer a aparência e estrutura. Bárbara Nunes explica que a esmaltação em gel cria uma camada protetora mais espessa e resistente sobre as unhas. Tal proteção extra faz com que as unhas fiquem mais robustas e menos suscetíveis a danos, proporcionando durabilidade maior e visual sempre polido.

4. Fortalecimento das unhas

Uma das preocupações da mulher é a força das unhas. Por conta da agitação do dia a dia, elas podem ficar frágeis e quebradiças. Por sua vez, a aplicação do gel cria uma camada protetora robusta e aderente que atua como um escudo contra danos externos.

Esse revestimento adicional ajuda a prevenir quebras e lascas, comuns com o esmalte convencional. A proteção oferecida pelo gel reduz, significativamente, o risco de danos e desgastes, permitindo que as unhas naturais cresçam de maneira mais saudável e uniforme.

5. Remoção facilitada

Para a remoção dos esmaltes em gel, há no mercado uma variedade de produtos específicos que facilitam o processo e garantem uma remoção eficaz. Bárbara explica que, para que seja feita a retirada completa do produto, é essencial utilizar um removedor de gel apropriado, geralmente uma solução desenvolvida especialmente para tal fim.

Além disso, o processo de remoção deve ser feito com cuidado para evitar danos às unhas naturais. É importante lembrar que, após a retirada, deve-se hidratar bem as unhas e cutículas com óleos ou cremes hidratantes. Afinal, esses cuidados ajudam a restaurar a umidade natural e a manter a saúde das unhas.

Por Victoria Muzi