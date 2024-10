3 dicas para manter o cabelo saudável durante o tempo seco

Diversas cidades brasileiras têm enfrentado tempo seco e altos níveis de poluição, principalmente em decorrência das queimadas. Além dos impactos na saúde respiratória, essas condições também afetam os cabelos, deixando-os ressecados e opacos – além de aumentar a propensão à quebra –, conforme explica Eliane Pavini, hair stylist e proprietária do Shampoo Eliane e Rafael Pavini, em Ribeirão Preto.

Por isso, abaixo, confira algumas dicas para manter os cabelos saudáveis neste período!

1. Limpeza dos cabelos

A profissional explica que, nos períodos de baixa umidade, o cabelo também precisa de cuidados especiais. “O acúmulo de partículas que afetam os fios e o couro cabeludo pode ser amenizado com o uso de shampoos suaves e purificantes, que removem as impurezas sem agredir a estrutura capilar”, afirma.

A recomendação é preferir produtos sem sulfato e parabenos, que sejam menos agressivos e ajudem a preservar a saúde dos fios em ambientes poluídos. Além disso, Eliane Pavini orienta lavar o cabelo com água morna ou fria – nunca quente –, o que evita o ressecamento dos fios. “A água quente retira a oleosidade natural, contribuindo para a perda de hidratação”, mostra.

O uso de óleo nas pontas do cabelo ajuda a combater o ressecamento (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

2. Hidratação dos cabelos

Para proteger os fios e intensificar a hidratação, especialmente nesta fase do ano, a profissional indica o uso de condicionador em todas as lavagens e a aplicação de máscaras capilares uma vez por semana. Ela também destaca a importância dos óleos nutritivos. “Aplicar óleos nas pontas do cabelo ajuda a combater o ressecamento e manter o brilho”, explica.

3. Consuma água regularmente

Além dos cuidados externos e diários, a hair stylist explica a importância de manter a hidratação constante do corpo para garantir, também, a saúde dos cabelos. Segundo ela, os efeitos do tempo seco e da poluição podem ser minimizados com o consumo abundante de água. “Beber água regularmente é essencial para a saúde dos cabelos”, ressalta.

Adotar essas práticas, de acordo com a profissional, é fundamental para manter os cabelos saudáveis, mesmo diante dos desafios impostos pelo clima e pela poluição.

Por Andrea Berzotti