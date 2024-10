7 benefícios da couve para a saúde

A couve é uma hortaliça da família das brássicas, que inclui outros vegetais como o brócolis e o repolho. Com origem na Europa, ela é bastante apreciada em diversas partes do mundo por seu sabor característico e sua versatilidade na cozinha, pois pode ser consumida em saladas, sopas, sucos, entre outros preparos. Além disso, é uma excelente fonte de nutrientes que trazem diversos benefícios à saúde. Veja a seguir!

1. Rica em nutrientes essenciais

A couve é um alimento extremamente nutritivo, com altos níveis de vitaminas A, C e K, além de minerais como cálcio, ferro e potássio. Esses nutrientes são fundamentais para o funcionamento adequado do corpo, ajudando a fortalecer o sistema imunológico, manter os ossos fortes e melhorar a circulação sanguínea.

“A alimentação balanceada, ou seja, com toda uma distribuição adequada de macronutrientes, que são os açúcares, as fibras, as proteínas e os lipídeos; e micronutrientes, que são vitaminas, minerais e água, proporciona todo o suporte de vitalidade e prevenção às doenças”, explica a nutricionista clínica e esportiva Fernanda Alves Dias.

2. Ação antioxidante

Graças à presença de antioxidantes como a vitamina C e o betacaroteno, a couve ajuda a combater os radicais livres no organismo. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Auxilia na saúde cardiovascular

A couve contém altos níveis de fibras, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue. “A ingestão de fibras ajuda a diminuir os níveis de colesterol sanguíneo, uma vez que este nutriente diminui a absorção da gordura no intestino, ligando-se aos ácidos biliares, levando a um aumento na degradação do colesterol e da excreção pela via dos ácidos biliares”, explica a nutricionista Gabriela Marcellino. Isso contribui para a saúde cardiovascular, prevenindo o acúmulo de placas nas artérias e reduzindo o risco de doenças cardíacas, como infarto e derrame.

A couve ajuda a melhorar o funcionamento do intestino (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Favorece o intestino

Por ser rica em fibras, a couve é excelente para o sistema digestivo. Elas auxiliam no trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo a saúde do intestino. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

5. Fortalece os ossos

A couve é uma ótima fonte de cálcio e vitamina K, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos. O cálcio é fundamental para a formação e manutenção da massa óssea, enquanto a vitamina K desempenha um papel importante na coagulação sanguínea e no fortalecimento dos ossos. Dessa maneira, o consumo regular deste vegetal pode ajudar a prevenir doenças como a osteoporose.

6. Auxilia na perda de peso

Com baixo teor calórico e alta densidade nutricional, a couve é uma excelente aliada para quem deseja perder peso. Ela oferece sensação de saciedade por mais tempo, graças ao seu conteúdo de fibras, além de ser um alimento nutritivo que não adiciona muitas calorias à dieta.

“O consumo das saladas, principalmente no caso das folhas, é importante para o controle de peso, pois [elas] têm grande capacidade de saciedade, quando ingeridas em boa quantidade, e são pobres em calorias”, confirma a nutricionista Solange Ventura.

7. Previne a anemia

Rica em ferro e vitamina C, a couve ajuda na prevenção e combate à anemia. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue. Já a vitamina C melhora a absorção do ferro pelo organismo, o que torna a combinação desses nutrientes no vegetal particularmente eficaz.