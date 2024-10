5 dicas para garantir conforto térmico para a sua casa

Com os efeitos das mudanças climáticas causando ondas de calor e temperaturas drásticas fora de época, investir em conforto térmico é uma forma de garantir mais bem-estar e qualidade de vida dentro dos lares. Vale ressaltar que quando se fala em conforto térmico, nos referimos à sensação de bem-estar físico relacionada à temperatura ambiente, independentemente do clima externo.



“A temperatura do ambiente exerce uma influência direta sobre nosso humor, disposição e concentração, podendo afetar inclusive a qualidade do sono. Dessa forma, garantir que a casa seja confortável termicamente permite que as pessoas consigam ter maior aconchego no lar”, explica Rômulo Costa, gerente de arquitetura da Espaço Smart.



Pensando em contribuir para construção de espaços mais frescos e agradáveis, o arquiteto lista 5 dicas de construção e decoração que podem ajudar a regular a sensação térmica dentro de casa. Confira!

1. Invista em uma construção com bom desempenho térmico

Para aqueles que estão ou vão construir a casa é válido considerar o conforto térmico durante esse processo e apostar em modelos de construção que sejam capazes de controlar as perdas de calor no inverno e os ganhos de calor no verão.

Um exemplo disso é o steel frame, que se baseia no conceito de isolamento multicamada, combinando placas de fechamento e material isolante para manter uma temperatura agradável no ambiente. Além disso, o método apresenta um prazo menor de construção e maior previsibilidade de gastos em relação à alvenaria comum, sendo estes os motivos que levam a escolha do steel frame para 35% e 15% dos consumidores respectivamente, de acordo com uma pesquisa inédita realizada pela Espaço Smart.

2. Pisos laminados e vinílicos são aliados do conforto térmico

Quando falamos na regulação da temperatura no ambiente, os pisos laminados e vinílicos são uma ótima opção, uma vez que são versáteis e se adaptam a temperaturas quentes e frias. No verão, eles deixam o ambiente fresco e agradável, evitando aquela sensação de calor intenso. Já no inverno, ele evita que o frio seja extraviado para dentro de casa, impedindo que as baixas temperaturas se instalem.

As cortinas ajudam a bloquear a entrada do calor, mantendo o conforto térmico (Imagem: Dmitry Pistrov | Shutterstock)

3. Aposte em esquadrias de PVC com cortinas e persianas

Você sabia que boa parte da troca de temperatura de uma residência acontece através dos vãos de portas e janelas? Por isso, optar por um sistema de vedação de PVC garante uma performance elevada na edificação, garantindo ainda mais qualidade de vida para os moradores.

Sobre a aplicação das cortinas e persianas, é uma das dicas mais práticas, afinal estes são itens fáceis de incluir no ambiente e são capazes de bloquear a entrada de calor durante o verão e conservar a temperatura dentro de casa no inverno.

Quando a intenção for diminuir a temperatura do lar, basta manter as cortinas abertas durante a noite para permitir a entrada de ar fresco, e fechá-las pela manhã. Nesse caso, também é válido priorizar tecidos leves e claros para aumentar o efeito de frescor. Já para o frio, é interessante fazer o contrário e aproveitar a entrada da luz do sol durante o dia, fechando a casa para manter a temperatura mais alta durante a noite.

4. Adicione plantas e árvores na decoração

As plantas são uma excelente forma de elevar a umidade do ar e diminuir as temperaturas quentes em casa — além de trazer vitalidade e beleza. Se possível, plantar árvores e arbustos ao redor da casa é uma maneira de conseguir sombra, reduzindo os impactos do calor do sol e ajudando a manter a casa fresca.

5. Escolha móveis com tons neutros

Ao contrário das cores fortes e escuras, os tons mais claros e neutros refletem a luz do sol, mas não retém o seu calor, o que contribui para um ambiente iluminado, aconchegante e ainda mais fresco. No caso de estofados, também é uma opção fazer o uso de capas mais claras durante o verão e retirá-las durante o inverno. Assim é possível variar a decoração do lar.

Por Bianca Lucas