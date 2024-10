5 receitas orientais na versão vegetariana

Optar por uma alimentação vegetariana é uma maneira de descobrir novas possibilidades na cozinha, explorando combinações variadas. No universo da gastronomia japonesa, muitas receitas tradicionais podem se transformar em pratos vegetarianos autênticos, sem perder a essência oriental. Confira abaixo 5 ideias deliciosas para preparar pratos japoneses vegetarianos!

Shimeji

Ingredientes

500 g de shimeji

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de alho granulado

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Separe os floretes de shimeji. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o shimeji e refogue por 1 minuto. Acrescente o alho e o molho de soja e misture bem. Refogue até caramelizar. Sirva em seguida.

Yakisoba

Ingredientes

200 g de macarrão para yakisoba

2 colheres de sopa de óleo de gergelim

1 cebola fatiada

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

1/2 xícara de chá de repolho fatiado

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo vegetal

1 colher de chá de amido de milho diluído em 1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de água

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Em uma panela grande, cozinhe o macarrão em água fervente conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto e adicione o óleo de gergelim. Acrescente a cebola e refogue por 2-3 minutos, até começar a ficar translúcida. Adicione os pimentões, a cenoura, o brócolis, a couve-flor e o repolho. Refogue os vegetais por 5-6 minutos, mexendo constantemente, até ficarem cozidos, mas ainda crocantes.

Em uma tigela pequena, misture o molho de soja e a água. Adicione a mistura à frigideira, abaixe o fogo para médio e cozinhe por 2-3 minutos. Acrescente o amido de milho diluído e misture até o molho engrossar levemente. Adicione o macarrão cozido à frigideira e misture bem para incorporar o molho e os vegetais. Cozinhe por mais 2 minutos em fogo médio e sirva quente.

Tempurá

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em palitos

1 cebola descascada e cortada em rodelas grossas

1 xícara de chá de vagem com as pontas cortadas

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

2 colheres de chá de fermento químico em pó

Água gelada

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e cominho a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os legumes e misture bem. Adicione farinha de trigo e amido de milho e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e cominho. Aos poucos, acrescente a água gelada e misture até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre o óleo até dourar. Após, retire o tempurá da panela e coloque sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Guioza (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)

Guioza

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água

Recheio

1 jaca verde cortada em pedaços

cortada em pedaços 2 cebolas descascadas e picadas

2 tomates picados

100 g de azeitonas sem caroço e picadas

1 l de água

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto

Montagem

200 ml de água

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione a água, mexa até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 30 minutos. Após, com a ajuda de um rolo, abra a massa e corte no formato de círculos. Reserve.

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque os pedaços de jaca, cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 35 minutos após pegar pressão. Em seguida, retire a panela do fogo, espere a pressão sair, transfira a jaca para uma tábua e retire a casca, as sementes e o talo.

Com a ajuda de um garfo, desfie a jaca e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e o alho e doure. Aos poucos, acrescente a carne da jaca, o tomate e as azeitonas e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, disponha, dentro de cada um dos círculos, um pouco do recheio e dobre ao meio para fechar. Faça algumas dobrinhas na borda e pressione bem. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as guiozas e deixe formar uma casquinha na base. Depois, junte a água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Yakitori

Ingredientes

300 g de cogumelo shitake

250 g de tofu firme

1 pimentão vermelho cortado em pedaços de 2 cm

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

1 cebola-roxa cortada em pedaços de 2 cm

8 espetos de bambu

1/4 de xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de mirin (vinho de arroz-doce)

1 colher de sopa de saquê culinário

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos de 2 cm. Coloque os cubos de tofu em um pano de prato limpo e pressione delicadamente para retirar o excesso de água. Reserve. Em uma tigela grande, misture o molho de soja, o mirin, o saquê culinário, o açúcar mascavo, o gengibre, o óleo de gergelim e a água. Mexa bem até que o açúcar se dissolva completamente.

Adicione os cubos de tofu, os cogumelos, o pimentão, a abobrinha e a cebola-roxa na tigela com a marinada. Misture bem para garantir que todos os ingredientes fiquem cobertos pelo molho. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Retire os ingredientes da marinada, reservando o líquido. Monte os espetos alternando cubos de tofu, cogumelos, pedaços de pimentão, rodelas de abobrinha e pedaços de cebola-roxa.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Adicione um pouco de óleo vegetal e grelhe os espetos por 2-3 minutos de cada lado, até que fiquem dourados e ligeiramente caramelizados. Se preferir, preaqueça o forno a 200 °C. Coloque os espetos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e asse por aproximadamente 15 minutos, virando-os na metade do tempo.

Enquanto os espetos estão grelhando ou assando, coloque a marinada reservada em uma panela pequena. Cozinhe em fogo médio até que reduza e comece a engrossar levemente, por cerca de 5-6 minutos. Pincele essa marinada reduzida nos espetos durante o cozimento para aumentar o sabor. Coloque os espetos em um prato e pincele novamente com a marinada, se desejar. Sirva quente.