A abóbora é um ingrediente versátil e nutritivo que pode ser facilmente incorporado em diversas preparações para o almoço. Rica em vitaminas A e C, além de minerais como potássio e magnésio, ela possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Sua alta quantidade de fibras auxilia na digestão e promove a saciedade. Ao utilizá-la em pratos variados, é possível não apenas explorar sua textura cremosa e sabor adocicado, mas também aproveitar todos os benefícios para a saúde.

Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com abóbora para o almoço!

Abóbora recheada com carne moída

Ingredientes

1 abóbora-moranga

400 g de acém moído

moído 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

1/4 de xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

Queijo parmesão ralado para gratinar

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem a abóbora-moranga e corte a parte superior. Retire as sementes e as fibras internas com uma colher. Coloque a abóbora em uma assadeira com a parte cortada para cima. Tempere o interior com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Cubra a abóbora-moranga com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que a polpa esteja macia, mas ainda firme o suficiente para manter a forma.

Enquanto a abóbora-moranga assa, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada, mexendo para ficar soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o tomate, o pimentão e as azeitonas. Cozinhe até que a carne esteja bem dourada e os legumes, macios. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde.

Retire a abóbora-moranga do forno e espalhe o requeijão cremoso no fundo e nas laterais internas. Recheie com a carne moída, pressionando levemente para que o recheio se acomode bem. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima do recheio. Leve a abóbora-moranga de volta ao forno por mais 15 minutos ou até que o queijo esteja gratinado. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

Nhoque de abóbora

Ingredientes

500 g de abóbora-japonesa descascada e cortada em cubos

1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga

100 g de folhas de sálvia fresca

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

em pó a gosto Farinha de trigo para enfarinhar

Queijo parmesão ralado para servir

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a abóbora-japonesa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse bem com um garfo até obter um purê. Deixe esfriar. Em uma tigela grande, misture a abóbora-japonesa amassada, o ovo, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione a farinha de trigo até que a massa fique macia e não grude nas mãos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, divida a massa em porções. Enrole cada porção em um cilindro com cerca de 2 cm de espessura. Corte os cilindros em pedaços de aproximadamente 2 cm para formar os nhoques.

Em uma panela grande, leve água com sal para ferver em fogo médio. Adicione os nhoques aos poucos e cozinhe até que subam à superfície. Retire com uma escumadeira e coloque em um prato. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e adicione as folhas de sálvia. Cozinhe até que a manteiga comece a dourar e as folhas de sálvia fiquem crocantes. Adicione os nhoques cozidos à frigideira e misture delicadamente. Sirva os nhoques quentes, polvilhados com queijo parmesão ralado.

Salada morna de abóbora com grão-de-bico

Ingredientes

300 g de abóbora-japonesa cortada em cubos

1 xícara de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 cebola-roxa fatiada

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os cubos de abóbora-japonesa e tempere com 1 colher de sopa de azeite, sal, pimenta-do-reino. Misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até que a abóbora-japonesa esteja macia e levemente dourada. Reserve.

Enquanto a abóbora assa, em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola-roxa e o pimentão até que fiquem macios. Adicione o grão-de-bico e misture bem, temperando com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até aquecer. Em uma tigela grande, misture a abóbora-japonesa assada com o refogado de grão-de-bico. Em uma tigela pequena, prepare um molho misturando vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Regue a salada e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Carne com abóbora (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Carne com abóbora

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em cubos

cortado em cubos 500 g de abóbora-japonesa cortada em cubos

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1/2 pimentão vermelho picado

2 colheres de sopa de azeite

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de caldo de carne

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e frite até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tomate e a folha de louro, mexendo bem até que o tomate comece a desmanchar. Adicione a abóbora-japonesa cortada à panela e misture bem para que ela absorva os temperos e sabores do refogado. Acrescente a páprica e o cominho.

Cubra com o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe em fogo médio-baixo por aproximadamente 25 minutos, ou até que a carne e a abóbora estejam macias. Mexa ocasionalmente e verifique se é necessário adicionar mais água durante o cozimento. Quando a carne e a abóbora-japonesa estiverem cozidas e o molho estiver encorpado, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde picado por cima. Sirva em seguida.

Fritada de abóbora

Ingredientes

300 g de abóbora-japonesa cortada em cubos pequenos

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

4 ovos

100 g de queijo feta picado em cubos

picado em cubos 1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a abóbora-japonesa com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que fique transparente e levemente dourada. Adicione a abóbora cozida à frigideira e misture bem. Cozinhe por mais 3 minutos para aquecer.

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha picada. Adicione o queijo picado à mistura de ovos e mexa bem. Despeje a mistura de ovos sobre a abóbora-japonesa, mexendo suavemente para distribuir os ingredientes. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, ou até que a fritada comece a firmar nas bordas. Cubra a frigideira com uma tampa e cozinhe até que os ovos estejam completamente cozidos e firmes. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima e sirva em seguida.