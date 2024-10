7 benefícios do arroz integral para a saúde

O arroz integral é um grão repleto de nutrientes essenciais que fazem toda a diferença na saúde diária. Repleto de fibras, vitaminas e minerais, ele proporciona uma gama de benefícios que vão muito além do básico. Abaixo, confira como esse alimento pode se tornar um verdadeiro aliado da sua qualidade de vida!

1. Rico em fibras que melhoram a digestão

O arroz integral é uma excelente fonte de fibras, sendo particularmente benéfico para o sistema digestivo. Ao consumir regularmente esse grão, você proporciona ao seu corpo a quantidade adequada de fibras insolúveis, que ajudam no movimento intestinal, promovendo um funcionamento digestivo saudável. Esse benefício pode ser observado especialmente em pessoas que sofrem de constipação.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

2. Auxilia no controle do peso corporal

Por ser rico em fibras, o arroz integral promove uma sensação de saciedade prolongada, reduzindo a vontade de ingerir alimentos em excesso ao longo do dia. “As fibras contidas nos [alimentos] integrais acumulam água quando ingeridas, aumentando o volume no estômago e no intestino, o que gera sensação de satisfação e faz com que demoremos mais a ter fome novamente”, explica a nutricionista Izabella Frattezi.

Assim, incluir uma porção desse alimento nas refeições pode diminuir o consumo calórico e ajudar no controle do peso sem a necessidade de grandes restrições alimentares.

3. Melhora a saúde do fígado

O arroz integral é uma excelente escolha para quem deseja dar um suporte extra ao fígado e otimizar a sua função de desintoxicação. Isso se deve à presença de antioxidantes, como a glutationa, que auxiliam na proteção do órgão contra o dano oxidativo e no processamento de toxinas.

Esses antioxidantes ajudam a reduzir a carga tóxica no organismo, facilitando a eliminação de substâncias prejudiciais e promovendo uma melhor função hepática. Ainda, o arroz integral contém também uma boa quantidade de manganês, mineral que participa de várias reações enzimáticas envolvidas na metabolização de gorduras e toxinas.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.

4. Melhora a função cognitiva

O arroz integral é rico em vitaminas do complexo B, especialmente a B6, que desempenha um papel importante na saúde cerebral. Ela é essencial para a produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. “Por consequência, a B6 estimula a concentração, a memória, o humor e a atenção, sendo importante também na prevenção da depressão e ansiedade”, pontua Paula Molari Abdo, farmacêutica, diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium.

Outro aspecto interessante do arroz integral é o seu conteúdo em ácido gama-aminobutírico (GABA), um aminoácido que tem efeitos relaxantes e que ajuda na redução do risco de doenças neurodegenerativas.

Consumir arroz integral durante a noite pode ajudar a preparar o corpo para um descanso mais profundo (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

5. Melhora a qualidade do sono

O arroz integral contém minerais e compostos que ajudam a melhorar a saúde mental e a qualidade do sono, especialmente em pessoas que lidam com ansiedade. O magnésio presente nesse grão é conhecido por ajudar a acalmar o sistema nervoso e promover um relaxamento profundo, o que, por consequência, facilita o sono e melhora a sua qualidade.

Além do magnésio, o grão também é uma fonte de melatonina natural, o hormônio responsável por regular o ciclo do sono. Assim, consumir arroz integral durante a noite pode ajudar a preparar o corpo para um descanso mais profundo e reparador.

6. Melhora a saúde dos ossos

Outro benefício significativo do arroz integral está relacionado à saúde óssea. O magnésio, presente em grande quantidade nesse alimento, desempenha um papel vital na formação e no fortalecimento dos ossos. “Sua falta no organismo pode gerar fraqueza muscular, fadiga física, palpitações, falta de energia, câimbras e até mesmo impactar a qualidade do sono. Ansiedade e agitação também são sintomas ligados à ausência de magnésio”, explica o médico Dr. Barakat, autor de “Pilares Para Uma Vida Saudável”.

Além do magnésio, o grão também contém fósforo, outro mineral importante para a manutenção da densidade óssea. Ao consumir arroz integral regularmente, você ajuda a garantir que o seu organismo tenha os nutrientes necessários para manter a estrutura óssea forte, reduzindo assim o risco de fraturas e outras complicações relacionadas à fragilidade dos ossos, especialmente em fases mais avançadas da vida.

7. Regula os níveis de açúcar no sangue

Para aqueles que precisam manter o controle da glicemia, o arroz integral é uma ótima opção. Diferentemente do arroz branco, que é rapidamente absorvido e causa picos de glicose, o integral tem um índice glicêmico baixo, liberando açúcar lentamente na corrente sanguínea.

Essa característica é especialmente útil para pessoas que convivem com diabetes tipo 2. Segundo a nutricionista Fernanda Sobral, a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.