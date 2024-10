5 dicas para renovar áreas externas na primavera

Durante a pandemia da COVID-19, muitas pessoas descobriram o valor de um espaço ao ar livre em casa. Passado um tempo, essa tendência ainda segue em alta. Áreas externas bem planejadas se tornaram um dos elementos mais desejados em residências, proporcionando não apenas lazer, mas também momentos de conexão com a natureza.

Com a chegada da primavera, para deixar o entorno de casa mais verde e repleto de vida, alguns cuidados são necessários. Pensando nisso, o escritório de arquitetura paisagística Landscape Jardins –liderado por Claudio Pedalino e Gabriela Setta – traz 5 orientações para quem já tem um espaço assim e quer o deixar melhor, assim como quem busca compor uma nova área verde. Confira!

1. Cuidados iniciais

Uma dica importante é aproveitar o início da primavera para fazer a adubação em todo o jardim para estimular o crescimento das plantas, pois agora elas saem do período de dormência do inverno e entram em uma fase de crescimento. Para um melhor resultado, deve-se buscar informações a respeito dos melhores tipos de adubo de acordo com cada espécie.

2. Rega

Conforme as temperaturas sobem, também é preciso aumentar o número de regas em comparação com os meses mais frios. No entanto, sempre verifique se o solo está seco ao toque, para evitar que fique encharcado e as raízes das espécies apodreçam. O período da manhã ou o final da tarde são bons momentos para a realização das regas nas áreas externas.

3. Sol

Para quem deseja plantar novas espécies, é importante ficar de olho nos locais escolhidos em relação à incidência solar. Há plantas que necessitam de exposição total ao sol, enquanto outras precisam de uma alternância entre os momentos de luz e sombra. Na dúvida, sempre procure um profissional especializado.

A helicônia-papagaio é perfeita para criar um ambiente exótico e atraente em áreas externas (Projeto paisagístico: Landscape Jardins | Imagem: André Nazareth)

4. Destaques da estação

Entre as espécies que florescem durante o período e ganham protagonismo, estão: as primaveras ou buganvílias (Bougainvillea); a chuva-de-ouro (Oncidium), a falsa-íris ou íris-azul (Neomarica caerulea), as grevíleas (Grevillea robusta), as angelônias (Angelonia angustifolia), os agapantos (Agapanthus Africano), os lírios (Lilium) e as helicônias (Heliconia rostrata). Cada uma delas traz o colorido, as formas e a beleza particulares que transformam as áreas externas.

Observação: algumas dessas espécies também florescem no verão ou no decorrer do ano. Além disso, podem ocorrer variações de acordo com cada região do país. De qualquer forma, agora é um bom momento de plantar novas mudas e aguardar por florações futuras.

5. Refúgio urbano

Quem busca uma conexão com a natureza mesmo nas grandes cidades poderá encontrar um refúgio por meio de projetos paisagísticos bem pensados nas áreas externas. É importante mesclar as áreas verdes (por meio do cultivo de tipos variados de plantas) com os espaços para descanso ou diversão, como piscinas, quadras, trilhas para caminhada ou pequenos lounges.

“Além de proporcionar espaços de contemplação e percursos ao longo de todo jardim, devemos pensar em como as espécies podem gerar pequenas surpresas e contar uma história sobre a mudança das estações”, conta Gabriela Setta.

Ademais, a época ajudará a proporcionar um jardim mais bonito. “Na hora de compor um jardim, é importante priorizar espécies que floresçam em diferentes épocas, a fim de proporcionar uma experiência incrível ao longo do ano. Na chegada da primavera, isso se torna ainda mais especial, afinal o jardim terá saído recentemente do período de inverno, conhecido como de menor desempenho, e então prosseguirá para um momento mais colorido, atraindo borboletas, beija-flores e outros polinizadores”, diz Claudio Pedalino.

Por Karina Monteiro