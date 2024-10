6 tendências de cor de cabelo para a primavera

A primavera é sinônimo de renovação e transformação, e não há oportunidade melhor para explorar novas tendências de cabelo que refletem a leveza e o frescor desta estação. Por isso, a cabeleireira Tatiana Araújo traz as apostas que prometem realçar a beleza das mulheres, apresentando estilos versáteis e sofisticados que se adaptam harmoniosamente a diferentes tons de pele e personalidades. Confira!

1. Caramelo sublime

O “caramelo sublime” é ideal para peles morenas e negras (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

Ideal para peles morenas e negras. O estilo “morena iluminada” combina sofisticação e modernidade, realçando a beleza com uma elegância cativante. A técnica utiliza tons de castanho com mechas douradas para criar um visual iluminado e natural. É uma escolha versátil, perfeita para mulheres que buscam um look elegante e sofisticado.

2. Chama vibrante

O “chama vibrante” é um ruivo profundo e intenso (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

O “chama vibrante” é um ruivo profundo e intenso, refletindo uma personalidade audaciosa e inspiradora. Esta cor pode ser explorada de várias formas, desde a coloração do cabelo até maquiagem, roupas e acessórios, permitindo uma ampla variedade de expressões de estilo. Combina com todos os tons de pele, desde que ajustado ao efeito desejado e estilo pessoal de cada mulher. É uma cor ousada que capta olhares e corações, trazendo um toque de paixão e energia para a primavera.

3. Luz suprema

O “luz suprema” é ideal para quem deseja iluminar o cabelo sem perder a elegância (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

O “luz suprema” redefine o brilho e a presença com um superloiro projetado para mulheres que não têm medo de se destacar. As mechas em tons de “champanhe real” são ideais para quem deseja adicionar um toque de luminosidade ao cabelo, sem perder a elegância e a naturalidade. Esse visual é perfeito para peles mais claras, que realçam ainda mais a intensidade e a leveza das nuances loiras.

4. Dourado sereno

A combinação de cores, no “dourado sereno”, oferece um toque de elegância e brilho aos fios (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

O “dourado sereno” mistura avelã com dourado, oferecendo uma combinação luxuosa e sofisticada que reflete a harmonia entre força e serenidade. Seja para um visual clássico, moderno, casual ou sofisticado, essa combinação de cores oferece um toque de elegância e brilho que pode ser ajustado para destacar a beleza única de cada mulher. Ideal para peles claras a morenas, trazendo uma sofisticação que se adapta a diferentes estilos.

5. Fogo de liberdade

A cor de cabelo ruivo chocolate com mechas cobre, em “fogo de liberdade”, é uma escolha rica e vibrante (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

A cor de cabelo ruivo chocolate com mechas cobre é uma escolha rica e vibrante que complementa uma variedade de tons de pele e estilos pessoais. Seja para um visual casual, sofisticado, ousado ou romântico, essa combinação de cores oferece profundidade, brilho e calor, permitindo que cada mulher destaque sua beleza única e personalidade através de seus fios. É especialmente encantador em peles morenas e negras, criando um contraste atraente e impactante.

6. Luz radiante

O loiro luminoso, do “luz radiante”, permite que a luz brilhe naturalmente nos fios (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

O “luz radiante” traz um loiro luminoso que reflete uma aura de frescor e vitalidade, permitindo que sua luz natural brilhe a cada momento. Este visual pode ser adaptado para vários tipos de mulheres, dependendo do estilo e tom que você escolher. É uma cor versátil e iluminada, que se destaca em qualquer tom de pele, proporcionando um brilho natural e vibrante para a primavera.

Escolha a tendência que mais combina com você e embarque nessa jornada de beleza com a ousadia e elegância que você merece!

Por Sarah Monteiro