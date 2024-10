7 benefícios do reforço positivo para o cachorro 

O reforço positivo é uma técnica de adestramento que se baseia na recompensa de comportamentos desejados, incentivando o cachorro a repetir essas ações no futuro. Esse método surgiu a partir de estudos de psicologia comportamental realizados no início do século 19, sendo amplamente utilizado tanto na educação de animais quanto em seres humanos.

A prática envolve a associação de algo que o animal goste, como petiscos, brinquedos, carinhos ou elogios, a um comportamento correto, sem o uso de punição. O reforço positivo é indicado para ensinar comandos básicos, melhorar o convívio social ou, até mesmo, corrigir maus hábitos de maneira gentil e eficaz.

“O adestramento é realizado não só para trabalhar problemas de comportamento, mas também para ensinar o cão como que nós, humanos, gostaríamos que ele se comportasse em diferentes situações”, afirma Camila Hermes, médica-veterinária e adestradora.

Abaixo, confira alguns dos benefícios do reforço positivo para o cachorro!

1. Fortalece o vínculo entre o tutor e o cachorro

Ao recompensar comportamentos corretos com carinho, petiscos ou elogios, o cachorro associa o humano a momentos de prazer, aumentando a confiança e melhorando a convivência. “O adestramento aproxima o cão do tutor, melhorando e estabelecendo um relacionamento harmonioso”, diz Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento.

2. Estimula a aprendizagem rápida e eficaz

Cães aprendem melhor quando são recompensados por boas ações. O reforço positivo acelera o processo de aprendizado, pois o animal compreende rapidamente quais comportamentos levam a recompensas. Isso é muito útil ao ensinar comandos básicos, como “senta” e “fica”, já que o cachorro associa a resposta correta ao ganho imediato.

3. Reduz o estresse durante o treinamento

Diferentemente de métodos baseados em punição, o reforço positivo cria um ambiente de aprendizado sem medo ou ansiedade para o animal. Ao ser recompensado por suas boas ações, o cachorro se sente seguro e motivado, o que torna o treinamento uma experiência agradável e livre de pressões. Isso contribui para o bem-estar emocional do pet.

O reforço positivo também ajuda o cachorro manter os comportamentos aprendidos por mais tempo (Imagem: PRESSLAB | Shutterstock)

4. Promove comportamentos duradouros

Com o reforço positivo, os comportamentos aprendidos tendem a se manter por mais tempo. Ao associar repetidamente uma ação a uma recompensa, o cachorro a internaliza de maneira mais sólida, tornando-a natural em seu dia a dia.

5. Ajuda na socialização do cachorro

O reforço positivo é uma excelente ferramenta para melhorar a socialização de cães com outros animais e pessoas. Ao recompensar interações positivas, o tutor ensina ao animal que o contato social é algo agradável e seguro, diminuindo comportamentos agressivos ou medrosos.

6. Corrige comportamentos indesejados de forma gentil

Se o cachorro exibe comportamentos indesejados, como pular nas visitas ou roer móveis, o reforço positivo oferece uma forma gentil de redirecionar essas ações. Ao invés de punir, o tutor ensina o comportamento correto e recompensa o animal quando ele agir da forma esperada.

7. Facilita o treino de filhotes

Treinar filhotes pode ser desafiador, mas o reforço positivo facilita o processo. Os cachorrinhos, que ainda estão descobrindo o mundo ao seu redor, respondem muito bem a recompensas imediatas. Isso ajuda a construir bons comportamentos desde cedo, evitando problemas futuros.

“Podemos começar o adestramento desde o momento em que o filhote chega à nossa casa. Começamos o quanto antes para evitar erros e para ensinar o filhote como gostaríamos que ele se comportasse”, orienta Camila Hermes.