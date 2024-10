5 dicas para gabaritar a prova de inglês do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma etapa crucial para milhões de estudantes brasileiros que buscam ingressar no ensino superior. No entanto, para obter uma boa pontuação e alcançar esse objetivo, escolher corretamente a língua estrangeira se trata de um fator primordial, visto que a disciplina de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias representa cerca de 11% da prova.

Sabendo disso, Domenica Alves, especialista em fonética e professora da Ebony English, elenca 5 dicas para os estudantes aprimorarem as suas habilidades para o inglês do Enem e aumentarem as chances de sucesso. Confira!

1. Familiarize-se com as questões de inglês do Enem

As questões de inglês do Enem são frequentemente baseadas em textos diversos, como artigos, anúncios, tirinhas e músicas. É importante praticar a leitura desses tipos de materiais e entender como as perguntas são formuladas. Atente-se ao vocabulário, à interpretação das ideias e às intenções dos autores, pois isso ajudará a melhorar sua capacidade de compreender e responder às questões de forma mais eficaz.

2. Pratique a interpretação de texto

A interpretação de texto se destaca como a habilidade mais valorizada na prova de inglês do Enem. Para aprimorar essa competência, é essencial ler textos variados em inglês diariamente e consumir conteúdos na língua, como notícias e postagens em blogs. Comece com materiais mais simples e gradualmente avance para textos mais complexos. Durante a leitura, faça perguntas sobre o conteúdo e tente resumir as ideias principais para reforçar sua compreensão e capacidade interpretativa.

É essencial ampliar o vocabulário para a prova de inglês do Enem (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)

3. Amplie seu vocabulário

Embora o Enem não seja um exame focado exclusivamente em gramática, ter um bom vocabulário é crucial. Durante seus estudos, anote novas palavras e suas traduções e faça o esforço de usá-las em frases para reforçar seu aprendizado. Além disso, aplicativos de aprendizado de idiomas podem ser uma ferramenta útil para expandir seu repertório lexical de maneira interativa e eficiente.

4. Foque as palavras-chave

Durante a leitura, identifique palavras-chave que podem ajudar a entender o contexto do texto. Palavras como “however” (entretanto), “although” (embora) e “moreover” (além disso) são indicadoras de contrastes ou conclusões e podem ser essenciais para responder corretamente às questões.

5. Faça simulados e revisões

Nada substitui a prática. Resolva questões de edições anteriores do Enem e faça simulados para se familiarizar com o tempo e a pressão do exame. Depois, revise os erros cometidos e busque entender onde pode melhorar.

Por Laise Alves