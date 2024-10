O quiabo é um ingrediente versátil e muito presente na culinária brasileira, usado em diversas preparações que vão desde pratos simples até combinações mais elaboradas. Além de trazer um sabor marcante e uma textura única às refeições, oferece inúmeros benefícios para a saúde. Rico em fibras, ele auxilia na digestão, melhora o trânsito intestinal e é uma boa fonte de vitaminas A, C e K. Por isso, confira 5 receitas com quiabo para o almoço e deixe o seu cardápio mais rico e saboroso!

Frango com Quiabo

Ingredientes

1 kg de frango cortado em pedaços

cortado em pedaços 500 g de quiabo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão verde picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde a gosto

Água quente para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de quiabo e refogue até cortar toda “baba”. Reserve.

Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango e deixe dourar de todos os lados. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Cubra com água quente, tampe a panela e deixe o frango cozinhar em fogo baixo até ficar bem macio. Adicione o quiabo à panela e cozinhe por mais 10 minutos. Ajuste o sal, acrescente o cheiro-verde e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Quiabo com Feijão

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão

300 g de quiabo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 folha de louro

2 colheres de sopa azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde a gosto

Água suficiente para cozinhar o feijão

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cozinhe o feijão com água e a folha de louro por 30 minutos ou até que os grãos estejam macios. Reserve. Lave e seque bem o quiabo para evitar a baba. Corte-o em pedaços de aproximadamente 2 cm e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o quiabo à panela com os temperos e refogue até que ele fique macio e levemente dourado. Adicione o feijão à panela, misture bem e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e adicione o cheiro-verde. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quiabo à paulista

Ingredientes

500 g de quiabo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 pimentão picado

picado 2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Lave o quiabo, seque bem para evitar a baba e corte-o em rodelas finas. Se preferir, esprema o suco de limão sobre o quiabo para ajudar a eliminar a baba. Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o pimentão e o tomate, refogando até que os vegetais fiquem macios e liberem um pouco de caldo.

Acrescente o quiabo à panela e refogue por aproximadamente 10 minutos. Quando o quiabo estiver no ponto, adicione a farinha de mandioca aos poucos, mexendo bem para que ela incorpore ao refogado e forme uma farofa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o cheiro-verde picado. Mexa delicadamente e sirva em seguida.

Quiabo refogado (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Quiabo refogado

Ingredientes

500 g de quiabo

1 cebola picada em rodelas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Lave o quiabo, seque bem para evitar a baba e corte-o em pedaços grandes. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o quiabo e o limão e refogue por aproximadamente 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, retire do fogo e sirva em seguida.

Quiabo ao Curry

Ingredientes

500 g de quiabo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cúrcuma

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Lave bem o quiabo, seque-o completamente e corte-o em rodelas. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue o quiabo por 10 minutos. Retire-o da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione o azeite restante e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Em seguida, acrescente o curry em pó e a cúrcuma, mexendo bem para liberar os aromas das especiarias.

Junte o tomate e refogue até que ele comece a desmanchar e formar um molho. Adicione o quiabo reservado e misture bem. Despeje o leite de coco na frigideira, mexa e deixe cozinhar em fogo baixo até o molho engrossar levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e salpique cheiro-verde picado por cima. Sirva quente.