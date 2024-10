O maracujá, amplamente conhecido por seu efeito calmante, oferece diversos benefícios para a saúde, especialmente no controle da pressão arterial e da ansiedade. Estudos realizados pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) indicam que o maracujá contém potássio e outros compostos que ajudam no relaxamento dos vasos sanguíneos, promovendo a redução da pressão arterial​.

Além disso, revisões científicas destacam que as propriedades sedativas da Passiflora (maracujá) também auxiliam no tratamento de distúrbios de ansiedade. Por sua vez, a preparação de chás com a fruta é uma maneira saborosa e eficaz de aproveitá-la. Por isso, veja abaixo estas 5 receitas de chá de maracujá e os benefícios para a saúde. Confira!

Chá de maracujá com hortelã contra o estresse

O maracujá, quando consumido em forma de chá, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade devido à presença de alcaloides como a passiflorina, que atua no sistema nervoso central. A hortelã complementa com seus efeitos digestivos, melhorando a saúde intestinal e aliviando desconfortos gastrointestinais. Logo, tal combinação pode contribuir para uma sensação geral de relaxamento e bem-estar​.

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá fresco

300 ml de água quente

1 colher de chá de mel

Folhas frescas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Ferva a água em uma panela em fogo médio e, em seguida, desligue o fogo. Adicione a polpa do maracujá à água quente e misture bem. Deixe a mistura repousar por aproximadamente 3 minutos para liberar os sabores. Adicione o mel para adoçar naturalmente. Sirva o chá em uma xícara, decorando com folhas de hortelã.

Chá de maracujá para fortalecer o sistema imunológico

A combinação de maracujá, gengibre e mel é extremamente eficaz para fortalecer o sistema imunológico. O gengibre contém gingerol, um composto bioativo com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, enquanto o maracujá adiciona vitamina C, importante para o fortalecimento das defesas do corpo. O mel, além de ser um ótimo agente antibacteriano, ajuda a suavizar a garganta e a aliviar sintomas de resfriados.

Ingredientes

1 maracujá fresco

500 ml de água

1 colher de sopa de mel

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Corte o maracujá ao meio e retire a polpa. Em uma panela em fogo alto, ferva a água com o gengibre por 5 minutos. Adicione a polpa do maracujá e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo e acrescente o mel. Coe e sirva quente.

Chá de maracujá com camomila para melhorar o sono

Tanto o maracujá quanto a camomila são conhecidos por suas propriedades calmantes. A camomila contém apigenina, um antioxidante que se liga a receptores cerebrais e ajuda a promover o sono e o relaxamento, enquanto o maracujá potencializa esse efeito ao atuar diretamente no sistema nervoso. Juntos, eles formam uma bebida ideal para melhorar a qualidade do sono​.

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

500 ml de água

1 colher de chá de flores secas de camomila

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água e adicione as flores de camomila. Deixe em infusão por 5 minutos. Acrescente a polpa do maracujá e misture bem. Coe e adicione o mel. Sirva quente ou morno.

Chá de maracujá com canela e limão (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

Chá de maracujá com canela e limão

A combinação de canela, anis-estrelado e maracujá promove uma ação antioxidante e anti-inflamatória que pode melhorar a saúde respiratória. Além disso, o limão aumenta a absorção de vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico. Ainda, a canela também contribui para a regulação dos níveis de açúcar no sangue.

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

Suco de 1 limão

500 ml de água

1 pau de canela

2 anises-estrelados

1 colher de chá de mel

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até começar a ferver. Adicione o pau de canela e os anises-estrelados à água fervente. Deixe em infusão por 5 minutos. Esprema o suco do limão e retire a polpa do maracujá, incluindo as sementes. Após a infusão, acrescente a polpa de maracujá e o suco de limão à mistura. Cozinhe por mais 2 minutos, em fogo baixo, sem deixar ferver novamente. Desligue o fogo e adicione o mel. Sirva em uma caneca.

Chá de maracujá com limão e capim santo

O capim santo, conhecido por suas propriedades relaxantes, trabalha em sinergia com o maracujá para promover um efeito calmante. Além disso, o limão fornece uma alta dose de vitamina C, ajudando a fortalecer a imunidade.

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

500 ml de água

1 talo de capim santo

Suco de meio limão

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, ferva a água com o talo de capim santo por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a polpa do maracujá e o suco de limão. Deixe repousar por 2 minutos. Coe, adicione mel e sirva em seguida.