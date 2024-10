Veja como encontrar o equilíbrio da saúde mental 

O Dia Internacional da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, nos lembra da urgência em cuidar de um aspecto frequentemente negligenciado: o equilíbrio psíquico. Com mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo sofrendo com transtornos mentais, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), encontrar maneiras de manter a mente saudável é fundamental.

Esse cenário alarmante exige atenção redobrada para práticas que promovam o bem-estar emocional, uma vez que a qualidade de vida e a produtividade são diretamente impactadas. A seguir, entenda como fortalecer e preservar sua estabilidade emocional.

Impacto das redes sociais na saúde mental

Saúde mental é o equilíbrio emocional que ajuda a enfrentar algumas questões ligadas diretamente ao nosso emocional, como estresse, relações e bem-estar. Mas, hoje em dia, ela tem enfrentado um grande inimigo: “As redes sociais têm um grande impacto na nossa saúde mental quando usadas em excesso, o que cada vez mais está se tornando comum”, explica o pós-PhD em neurociências Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Conforme o especialista, as redes sociais impactam a saúde mental de diversas maneiras. “Elas desregulam nosso sistema de recompensa, reduz nossas interações sociais, acostuma nosso cérebro com um grande volume de informações e velocidade de trabalho, um combo de efeitos que contribui para vários problemas de saúde mental“, diz.

Hábitos que ajudam a cuidar da saúde mental

Manter a saúde mental equilibrada é fundamental para enfrentar os desafios do dia a dia. Com base em evidências científicas, existem ações simples que podem fazer toda a diferença:

Praticar atividade física regularmente; Adotar uma dieta equilibrada, preferencialmente a mediterrânea; Evitar o uso excessivo de redes sociais; Conectar-se com a natureza, passando tempo ao ar livre; Dormir adequadamente, pelo menos, 8 horas por noite.

A saúde mental floresce quando encontramos o ritmo certo entre atividade e tranquilidade (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock)

Desenvolvendo uma boa saúde mental

Segundo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, o segredo para uma boa saúde mental está em saber manter um bom equilíbrio. “Assim como o corpo humano precisa estar em homeostase para funcionar bem, outras áreas da vida seguem a mesma base”, explica.

Para ele, o equilíbrio é essencial. “A chave para o bem-estar mental é encontrar um ponto de equilíbrio entre movimento e pausa, uma vez que, do ponto de vista biológico, os transtornos mentais surgem de desequilíbrios nos neurotransmissores, que não podem estar nem em excesso, nem em falta”, acrescenta.

Conforme o especialista, é importante ampliar o conhecimento e as memórias. “Estudos indicam que muitas desordens mentais estão associadas a disfunções na região frontotemporal do cérebro; quanto mais desenvolvida for a região frontal, maior será a capacidade de manipular e controlar as emoções. Assim, uma mente saudável depende, em parte, do desenvolvimento de conhecimento e memórias que ampliam o leque de opções e ajudam na tomada de decisões”, explica.

