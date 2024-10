6 dicas para criar um cronograma de estudo para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, o que significa que faltam poucos dias para a prova. Nesse momento decisivo, é fundamental revisar os conteúdos mais importantes, resolver questões de anos anteriores e fortalecer os pontos fracos.

A melhor maneira de garantir uma organização sólida e eficiente é a criação de um cronograma de estudos personalizado. Para isso, João Paulo Barbosa, professor do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, lista algumas dicas para isso. Confira!

1. Avalie seu tempo disponível

Antes de qualquer coisa, é importante que o estudante tenha uma visão clara do tempo disponível até o dia da prova. A partir daí, é possível dividir as semanas e dias restantes de forma a contemplar todas as matérias e atividades essenciais. É recomendado reservar, além do tempo para estudos, momentos de descanso e revisão.

2. Priorize as matérias com maior dificuldade

Cada estudante possui suas particularidades e matérias que se destacam como mais desafiadoras. Por isso, ao criar um cronograma de estudos, é fundamental identificar suas maiores dificuldades e alocar mais tempo para essas disciplinas. Isso ajuda a construir uma base sólida em que há maior necessidade, sem deixar as matérias mais fáceis de lado.

3. Divida os conteúdos por temas e áreas de conhecimento

O Enem é dividido em quatro áreas principais: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Códigos, além da Redação. Para organizar melhor o cronograma, é interessante dividir os estudos por área e tema, garantindo que todos os tópicos sejam abordados de maneira equilibrada.

Definir metas para os estudos ajuda a evitar a procrastinação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Defina metas diárias e semanais

Estabelecer metas diárias e semanais ajuda a manter o ritmo de estudos e evita a procrastinação. Além disso, essas metas devem ser realistas e atingíveis, levando em consideração o tempo de estudo e os objetivos que se deseja alcançar.

5. Revisão constante é essencial

É comum que o estudante esqueça alguns tópicos que estudou no início da preparação. Por isso, é importante incluir revisões periódicas no cronograma. Um bom método de revisão é o sistema de repetição espaçada, em que os conteúdos estudados são revisados em intervalos específicos para garantir que sejam fixados na memória de longo prazo.

6. Simulados e provas anteriores

Para complementar o cronograma, é essencial reservar um tempo para a resolução de simulados e provas anteriores do Enem. Essas atividades permitem que o estudante se familiarize com o estilo das questões e gerencie melhor o tempo durante a prova.

Por Camila Souza Crepaldi