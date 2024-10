4 sintomas do colesterol alto que merecem atenção

O colesterol alto é uma doença que pode gerar vários danos à saúde, acelerando o processo da aterosclerose e aumentando o risco de infarto e AVC. Por isso, é importante ficar atento aos sinais que indicam alterações no LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim.

“Como em todo problema de saúde, identificá-lo o mais cedo possível é importante para evitar que ele piore ainda mais, isso pode ser feito com exames laboratoriais de rotina, mas também existem alguns sinais visíveis que a própria pessoa pode observar com o tempo”, alerta o cardiologista Dr. Roberto Yano.

O especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e AMB explica que o colesterol alto pode trazer diversos riscos para a saúde. Veja:

Aumento do risco de doenças cardíacas;

Acúmulo de placas nas artérias (aterosclerose);

Hipertensão arterial;

Problemas no fígado;

Aumento do risco de AVC (acidente vascular cerebral).

4 sintomas visíveis do colesterol alto

O cardiologista Dr. Roberto Yano orienta sobre quais sintomas no corpo indicam que o colesterol está alterado e merecem atenção. Veja abaixo!

1. Xantomas na pele

Os xantomas são manchas amareladas que aparecem nas pálpebras, cotovelos, joelhos ou mãos, são formados por um excesso de gordura na pele, que indica risco da pessoa estar com colesterol alto.

2. Xantelasma

São marcas bem parecidas com os xantomas, mas surgem nas pálpebras ao redor dos olhos e apontam níveis altos do colesterol LDL no sangue, em alguns casos, mesmo tratando o colesterol, as manchas podem continuar.

3. Arco Senil

Nesse sinal, também clássico, surge um anel branco, cinza ou azulado ao redor da íris dos olhos, isso acontece por um acúmulo de lipídios no local, em geral, causado por excesso de colesterol ou triglicérides. Quando ocorre em jovens, pode indicar um maior risco de problemas cardiovasculares precoces.

4. Xantoma tendinoso

Nesse caso, os xantomas surgem próximos aos tendões, como nas mãos, cotovelos, tornozelos e tendão de Aquiles, áreas que por se movimentarem muito podem causar dores.

Ter uma rotina saudável e evitar o tabagismo ajuda a manter o colesterol baixo (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Como prevenir o colesterol alto?

Segundo o Dr. Roberto Yano, existem alguns cuidados simples que podem ajudar a prevenira doença. “Claro que a genética influencia na nossa produção do colesterol. Porém, nossos hábitos são fatores que também influenciam no colesterol, por isso, pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios, como ter uma alimentação equilibrada, cheia de frutas, verduras, grãos integrais e gorduras saudáveis, fazer exercícios regularmente, evitar fumar e beber álcool com moderação”, detalha a o médico.

O cardiologista também orienta manter em dia os exames de rotina para acompanhar os níveis de colesterol e mapear qualquer problema de forma preventiva.

Por Adriana Quintairos