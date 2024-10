5 dicas para incentivar as crianças a cuidarem dos dentes

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população de todo o mundo sofre com doenças bucais, sendo a cárie a mais comum, afetando mais de 2 milhões de indivíduos. Só em crianças com dentes decíduos, popularmente conhecidos como dentes de leite, a cárie acomete 514 milhões. No Brasil, apesar de o Ministério da Saúde divulgar uma melhora no índice de crianças sem cárie, que passou de 46,6%, em 2010, para 53,17%, em 2023, o tema ainda merece atenção.

Como alerta a dentista e responsável técnica do Centro Odontológico São Lourenço em Curitiba, Barbara Garcia Haensch, mudar esse cenário e reduzir continuamente esses percentuais, é um trabalho que começa dentro de casa. “Os pais e cuidadores precisam ser exemplo, estimulando a escovação correta depois de todas as refeições e incentivando que os pequenos sejam responsáveis por cuidar dos seus dentinhos”, diz.

Cuidados com os dentes

Além do cuidado com a escovação dos dentes, Barbara Garcia Haensch ressalta a importância da ingestão de água. A saliva, que atua, por exemplo, na limpeza dos dentes e manutenção do pH bucal, é formada 95% por água. “Portanto, pouco consumo de água significa pouca salivação, o que gera mau hálito e aumenta a probabilidade do aparecimento de doenças, como a cárie”, explica.

Outro ponto que merece atenção é a alimentação. “É preciso controlar o consumo de doces, alimentos muito calóricos e ultraprocessados que são conhecidos por contribuir com os problemas bucais”, reforça Barbara Garcia Haensch, que completa: “Todos esses cuidados são essenciais, mas, não dispensam a necessidade da consulta de rotina. As crianças precisam se sentir à vontade no ambiente odontológico desde cedo e o seu desenvolvimento dentário deve ser acompanhado por um profissional”.

Sintomas da cárie nos dentes

Dor de dente recorrente, muita sensibilidade, especialmente na mastigação de alimentos quentes ou gelados, gengivas inchadas, aparecimento de manchas nos dentes, às vezes acompanhadas por furos visíveis, e mau hálito são alguns dos sintomas mais comuns da cárie.

Na fase inicial, esses sinais podem não aparecer, por isso, ao menor indício de um desses sintomas, procurar um dentista é fundamental. “Quanto antes o diagnóstico se confirmar e o tratamento iniciar, complicações como dores intensas, infecções bucais mais graves ou, até mesmo, a perda de dentes pode ser evitadas e mais rápido ocorrerá a recuperação”, comenta Barbara Garcia Haensch.

É importante que a criança entenda que escovar o dente deve ser um hábito diário (Imagem: PeopleImages.com – Yu | Shutterstock)

Incentivando o cuidado com os dentes

Para ajudar os pais na tarefa de incentivar que os pequenos cuidem de seus dentinhos desde cedo, a dentista Barbara Garcia Haensch lista cinco dicas. Veja abaixo!

1. Crie o hábito de escovar os dentes diariamente

A escovação é um hábito que precisa ser inserido na rotina das crianças desde muito cedo. Estimule esse momento de autocuidado, mostrando como ela deve fazer, explicando que essa tarefa é necessária e importante para a saúde bucal. O ideal é que os dentes sejam escovados, pelo menos, três vezes ao dia.

2. Priorize uma alimentação saudável

Ofereça às crianças alimentos ricos em nutrientes, como frutas, verduras e carnes. Evite o excesso de açúcar e amido, pois eles produzem os ácidos que formam a placa bacteriana causadora da cárie.

3. Escolha o creme dental e a escova adequados para a criança

Opte por um creme dental com flúor, uma substância importante na prevenção da cárie. Mas, atente-se à proporção correta para os pequenos, que deve ser entre 1.000 e 1.500 ppm. A escova deve ter cerdas macias, cabeça pequena, para alcançar até o último dente da boca, e uma haste adequada para o tamanho da mão da criança.

4. Mantenha em dia as consultas ao dentista

Mesmo que não haja problemas aparentes, manter as consultas de rotina na agenda é importante para que o dentista acompanhe o desenvolvimento dentário e oriente nos cuidados. Pelo menos uma vez por ano, leve seu pequeno ao dentista.

5. Dê o exemplo

Crianças aprendem pela observação e imitam os seus cuidadores; por isso, dar o exemplo pode ser mais eficaz do que somente falar. Uma boa ideia é que a higiene bucal do adulto seja feita, sempre que possível, com a da criança. Assim, a família toda torna esse momento de cuidado um hábito diário.

Por Marlise Groth