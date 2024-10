3 dicas para garantir luz e ventilação entre cozinha e área de serviço

Em casas e apartamentos pequenos nos centros urbanos, mesmo quando a cozinha está conectada à área de serviço, é possível equilibrar uma escolha estética com uma divisão que garanta luz e ventilação para os espaços. Para isso, o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório que leva o seu nome, oferece algumas dicas sobre como fazer isso de maneira simples. Confira!

1. Utilize o vidro para a divisão dos ambientes

As portas de vidro podem ser usadas para dividir a cozinha e a área de serviço (Projeto Bruno Moraes Arquitetura | Imagem: Luis Gomes)

Em linhas gerais, é possível trabalhar a entrada de luz com portas de vidro – esse é um material versátil e, com certeza, possibilitará que a luminosidade, oriunda da área de serviço, possa se fazer presente também na cozinha.

Entretanto, o profissional revela que costuma compartilhar com seus clientes uma questão fundamental: “eu sempre pergunto se eles se imaginam mantendo a área de serviço sempre organizada e impecável”. Se a resposta for não, ele aplica um cuidado extra com a transparência empregada para essa divisão.

“Em alguns dos meus projetos, os clientes frisaram que conseguiriam deixar o espaço de lavagem arrumado justamente para obter máxima luminosidade na cozinha. No entanto, no meu próprio apartamento, optei por pelo vidro serigrafado, que propicia um pouco mais de privacidade para a área de serviço”, conta Bruno.

Trata-se de um material com uma película ou pintura branca que assegura a passagem de luz, porém impede que a pessoa veja o outro lado. Aderindo essa versão, o morador não precisa se preocupar em esconder a roupa estendida ou correr para ajeitar a bagunça antes da visita chegar. “Basta fechar a porta”, complementa.

2. Aposte no isolamento físico vazado

Outra opção está no isolamento físico, em que ainda é possível enxergar de um lado para o outro. “Podemos trabalhar com um biombo vazado, uma meia parede ou o queridinho cobogó”, relata Bruno.

O melhor desses caminhos é que eles favorecem a ventilação, ponto importante a se considerar, especialmente quando se recorre a uma porta. Por se tratar de uma separação total, o ganho de ventilação pode ser complicado, no entanto, não é impossível.

“Uma dica de ouro é a instalação de uma grelha no teto para viabilizar a circulação de ar”, orienta o profissional. Voltando ao exemplo do seu próprio apartamento, o arquiteto complementa: “na prática, a porta separando os dois ambientes passava a maior parte do tempo aberta, então, mesmo sem a grelha, ocorreria a troca de ar”.

Também vale investir na criação de uma veneziana ou ripado na parte inferior – além de propiciar a ventilação, o recurso calha bem se houver um vazamento de gás, permitindo com que ele se dissipe por essa abertura.

3. Marcenaria como aliada

Marcenaria pode ser usada para esconder os elementos da área de serviço (Projeto: Bruno Moraes Arquitetura | Imagem: Luis Gomes)

A principal questão para bater o martelo antes de escolher a divisão está no estilo de vida do morador: trata-se de alguém que vai manter tudo organizado ou alguém que prefere camuflar a ‘bagunça’? A escolha vem acompanhada por uma outra reflexão: por que dividir os dois ambientes? Hoje em dia, são diversas as soluções disponíveis no mercado que visam proporcionar um visual harmônico.

Atualmente, é muito fácil colocar todo o varal ou lavadora atrás da marcenaria. Inclusive, a máquina lava e seca pode ser incorporada na marcenaria: o proprietário simplesmente fecha a porta e ‘desaparece’ ao olhar.

“Então, qual o motivo de esconder a área de serviço? Por que não deixar os dois locais totalmente conectados? Talvez, se você integrar os dois ambientes, terá a percepção de uma cozinha maior e, definitivamente, não haverá preocupação com ventilação e iluminação”, finaliza o especialista.

Por Emilie Guimarães